【人物專訪】聖保羅書院校友創獎學基金　大家樂羅開光：小社會中成長「打後人生N次得益」

▲ 聖保羅書院校友藉母校創校170周年發起「聖保羅獎學基金」，望吸納各階層學生入讀。（林宇翔攝）

聖保羅書院迎來創校170周年，一眾校友同時發起「聖保羅獎學基金」，下學年起全額資助基層新生6年學費及課外活動費用，獎學基金的構思源自校友、大家樂主席羅開光。

「我讀書嗰陣同學來自唔同家庭背景，依家學校轉直資變中產學校，無咗往日無分彼此嘅感覺，亦失去聖保羅其中一種精神，所以學校除咗硬件，軟件都要提升。」羅開光坦言，學校應像一個小社會，讓學生從小學習互相包容及與不同人溝通，他形容當年正是在這樣多元環境中成長，「打後人生N次得益」，故冀成立獎學基金，繼續吸納各階層學生入讀聖保羅書院，延續母校DNA。

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「以前搭巴士返學會喺『潮商（香港潮商學校）』落車，經香港大學行落嚟，呢條路已經幾十年無行。」羅開光1974年畢業後與母校並無往來，直至2018年參與同學聚會，及後建立同屆畢業生通訊群組，才憶起許多校園點滴；同年校方向校友籌款擴建，他才首次回校。他直言，群組內總有不少聲音稱聖保羅已成「貴族學校」，與以前大相徑庭，故回校聽校長滙報擴建規劃時，也提出除了提升硬件，亦應設法讓學生背景更多元。

羅開光解釋，現實世界就是充滿各階層人士，若學生可在一個小社會環境下，與各階層同學一同成長，互相包容、溝通及學習對方如何奮鬥、做學問，是十分珍貴的學習經驗，「呢啲係經驗，唔係書本上學到嘅嘢，我哋要製造呢個環境俾學生。」

他以個人為例，正正在此環境下成長受益匪淺。羅開光憶述，自己退休前經常「行鋪」，到各屋邨視察大家樂位置，同時了解居民生活習慣與需要，不時坐下與主婦們「開會員大會」，和她們聊天聽取意見和收集資料，讓面向普羅大眾的集團生意可更落地。而他退休後開始學習駕帆船，組織個人的船隊，成員同樣來自各個階層，有司機又有建築工人，溝通無礙，一同奪得不少獎項。羅開光形容，「同人溝通有好多技巧，你去會所同人溝通嘅技巧，同去旺角拮魚蛋係唔同㗎……你自細去同唔同嘅人溝通，自細培養咪會好好多。」

羅開光尤記得，在學時同學可一起去豪宅看星星，又可到舊樓天棚一同學習；亦能看見生於務農家庭的同學，總衝忙趕回家做家務，成績卻永遠名列前茅；以及「有錢仔」因管教嚴格，不得外出的境況，形容大家在這環境下總能有同理心地互相理解，也讓其更早了解到各階層需要，更望幫助家庭條件較差的學生。因此，大家樂亦已早設立教育基金，供員工孩子讀大學，是次亦特意提出成立基金以獎學金形式支援母校學生學習開支，望有能力的學生不用因經濟問題卻步。

羅開光提到，通訊群組內有同學曾坦言，當初考入聖保羅書院，父親擔心他會因家境狀況被看輕，不斷叮囑要小心；該同學更自嘲入讀時像「劉姥姥進大觀園」，惟實際卻從未受欺負，反而老師知其英文能力較弱，不斷設法鼓勵他學習。羅開光相信，這同是社會對聖保羅的感觀，冀獎學基金的設立可讓大眾知道聖保羅書院是一間包容度高，且舊生均來自不同階層的學校，望家長放心之餘更望消除偏見。

談及近年積極參與母校各項活動，羅開光稱，是受到數個有心舊生感染，看見他們對學校事務親力親為，自己退休後也較多空閒時間，便一同參與有價值之事；又稱目前除協助大家樂的傳承工作，亦有投資初創企業，希望活到老學到老。

校長︰互相包容 屬聖保羅基因

聖保羅書院現任校長源迪恩憶述，他於另一傳統名校就讀中學，同學家庭均相對富有，學生階層也比較單一，要直至大學時期到餐廳打工，才接觸到各階層人士及學會與他們溝通，了解到不同行業都有自己的語言。他稱，若不到廚房工作，或不太「貼地」，因此很希望學校能像一個小社會，讓學生不用等到自力更生之時，已可學懂與不同人溝通。

源迪恩慨歎，公眾普遍認為直資學校就是「貴族學校」，惟聖保羅書院轉直資其實純粹是行政考慮，校方一直希望吸納不同階層學生，現時也有約7%學生獲學費減免，冀校友獎學基金成立後能逐步擴展至最少有兩成學生受惠，讓學生背景更多元，強調只要學生喜歡而又有能力考入聖保羅書院，就不用擔心經濟問題或受排擠，他稱互相包容一直是聖保羅的基因。

他同時很高興校友羅開光提出設立獎學基金的想法，讓校方知道校友同樣重視及希望延續聖保羅互相包容的精神，並期望師弟們一同獲益；並感激舊生一路就落實細節提供意見，讓基金可以成事。

通訊群組無隔膜 老同學齊話當年

說起校園往事，聖保羅書院校友、大家樂主席羅開光稱，他跟一群數十年未見的6旬老同學，在通訊群組中大聊10多歲時之瑣事及當時心境，沒有任何隔膜，既有趣又感動。

他分享有舊生在群組中坦認，中一時曾與群組內幾個同學一同在學校潑墨，惟最後其中一名同學「自首」，保住了其他人，該同學最終被踢出校；該名舊生多年來均於心有愧，於是當「自首」的同學被加入群組，便馬上道歉，坦言內心終於舒服一點。羅開光相信，若非學校多元和包容的成長環境，大家該不會如此暢所欲言。

羅開光又笑言，當年有不少學生被罰退學，貪玩的他也要做事小心，才可順利畢業。他憶述，聖保羅書院星期六均會開放，學生可自由回校，他曾與同學靠着《科學美國人》雜誌，自行購買材料回校焊製及發射火箭，最終成功發射幾呎遠，落地「嘭」一聲巨響，幸好老師沒發現。羅開光亦試過因看不慣同學整天霸佔乒乓球桌，且很「惡死」地與對方打架，惟強調他並非「搞搞震」，只是被欺負後還擊；又稱該同學現時也在群組中，雙方並無隔閡。

羅開光同時感恩學校老師多元的教育方式，讓他找到數理的興趣，他舉例，有數學老師上課時會在黑板上列出題目，並放下100元，同學能解題便可取走，若沒人得出正解，則由老師解答，同學上課的積極性及專注力也因而大增。

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記者：黃小冰