【年票爭議】迪士尼金卡年票取消免費泊車　消委會：應主動及時聯絡受影響顧客

▲ 迪士尼年票取消免費泊車變$220，消委會：應主動及時聯絡受影響顧客。（資料圖片）

最近，迪士尼金卡年票的條款有改動，有購買金卡的網民發現免費泊車被取消，如私家車日泊計變相要$220，大呻沒被通知早知不續會。有多位網民近日在facebook群組「迪士尼買賣交換分享 Disney’s Sharing Platform」發帖，發現金卡年票的條款有改動，她早前見有7折優惠才續會，當時沒有職員通知她將會取消優惠，有感被「搵笨」。

消費者委員會關注有主題公園因更改通年會籍條款，引起消費者不滿及相關網上討論。消委會強調，消費者是根據銷售通年會藉時的優惠和內容，以預繳方式購買。主題公園如因特別原因須變更優惠或修改通年會藉條款，應根據條款主動和透過多渠道及時聯絡受影響顧客，詳細交代，以釋除消費者的疑慮。消費者亦須注意，如更改條款經通知後再次使用相關服務，即代表接受相關調整。

香港迪士尼樂園度假區發言人回應稱，香港迪士尼樂園度假區每年都會約於年底檢討及調整奇妙處處通年票會籍福利及條款，並不時提供不同會員專享優惠，當中包括如常按情況檢視及更新泊車優惠政策，目前未有計劃取消金咭會員所有免費泊車優惠。最新優惠詳情會適時公布。

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責任編輯：李榮忠