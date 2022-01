「The LOHAS康城」 匯聚好生活　連繫快樂新地標　榮獲多項國際及本地獎項

港鐵公司旗下位於將軍澳日出康城的全新大型地標商場「The LOHAS 康城」自2020年8月投入服務,至今開業逾一年,為區內外市民及顧客提供多元化的消閒、娛樂、飲食等全方位體驗,打造一個連繫快樂,匯聚好生活的全新地標。



榮獲多項殊榮 備受業界及市民認可



「The LOHAS康城」自開業以來一直善用科技,推出多項數碼互動娛樂體驗及智能服務設施,提升顧客服務,這些嶄新體驗均獲得顧客、市民,以至業界及國際評審機構的認可,除了在 「國際企業獎」(The International Business Awards)舉辦中的「Stevie Awards」囊括多項與市場營銷、數碼互動體驗、社區參與等範疇相關的殊榮外,亦在獨立評選機構 Mercomm, Inc.舉辦的「Questar Awards」及「Galaxy Awards」中,憑藉「Better Together」短片、宣傳企劃、公關活動及MTR 手機應用程式體驗等奪得獎項。



此外,在國際權威市場雜誌《Marketing Interactive Magazine》主辦的「PR Awards」 及「Marketing Excellence Awards」中,「The LOHAS康城」亦獲得與公關活動、科技應用及用戶體驗營銷範疇相關的獎項。而憑籍「The LOHAS康城」創新的數據應用,商場亦於香港廣告商會舉辦的「金帆廣告大獎」中奪獎,足證商場的定位及營運方針備受肯定。

▲ 「The LOHAS Collect」雲集本地小店和世界潮流品牌,多元化小店為顧客提供新鮮感。

▲ 全港最大型環保溜冰場「LOHAS Rink」,根據國際標 準而設計,採用天然、無毒性、不易燃的CO2冷凍系統, 加上全球暖化潛能值(Global Warming Potential, GWP) 較低的雪種,減輕對氣候變化造成的影響。

▲ 全港首個室內數碼冒險遊樂場,以叢林冒險作設計主軸, 結合最新數碼技術及實體兒童遊樂設施,小朋友必去。

消閒娛樂及餐飲新熱點



「The LOHAS康城」分階段引進多個富有話題性的商戶及設施,致力為顧客帶來豐富的娛樂休閒體驗。除推出全新Pop Up Store專區「The LOHAS Collect」,為顧客帶來更多元化購物選擇外,將軍澳區內最大型戲院、全港首個室內數碼冒險遊樂場、本港首個採用全新節能科技環保溜冰場早前已陸續登場。另外,佔地2萬呎的大型全新概念食材市場、多間環球美食及其他零售商戶品牌亦相繼進駐,令「The LOHAS康城」成為消閒娛樂及餐飲新地標。

▲ 商場設有「互動體能運動區」,超逼真賽道挑戰成為「新一代車神、飛人」。

▲ 商場舉辦快閃聖誕狂舞派對。

MTR Mobile貼心功能 嶄新數碼娛樂體驗



MTR Mobile支援多項貼心功能,例如查閱商場洗手間及育嬰室使用情況、自助換領免費泊車以及一站式手機預訂戲票、超市精選貨品等,令娛樂及購物都輕而易舉!



此外,「The LOHAS康城」亦推出多項數碼互動娛樂體驗,當中包括兩組近8米高,集不同景致的巨型LED打卡幕牆、互動體能運動區以及數碼互動娛樂親子遊戲等,嶄新的數碼娛樂及健康消閒體驗,成為大家必到的新地標!

「The LOHAS康城」共獲22個獎項:



The International Business Awards 2021

頒受機構——The Stevie Awards

年度市場推廣活動——地產界別(金獎)

綜合流動手機應用程式體驗(金獎)

市場營銷(金獎)

社區參與(銀獎)

公共關係(銀獎)

數碼創新互動體驗(銀獎)

屆別最高榮譽——年度地產界別(銅獎)



Questar Awards 2021

頒受機構——Mercomm Inc. International Awards Programs

廣告影片(金獎)

房地產廣告(銀獎)

企業影片 (銀獎)

企業影片故事(銅獎)

屆別最高榮譽——年度地產界別(銅獎)



Galaxy Awards 2021

頒受機構——Mercomm Inc. International Awards Programs

屆別最高榮譽宣傳企劃(金獎)

流動數碼程式(金獎)

公關活動(金獎)

宣傳企劃(金獎)

廣告影片(銀獎)

影片故事(銅獎)



Marketing -Interactive PR Awards 2021

頒受機構——Marketing Interactive Magazine

最佳公關活動——大眾認知度(銅獎)



Marketing Excellence Awards 2021

頒受機構——Marketing Interactive Magazine

卓越科技應用(銀獎)

卓越用戶體驗營銷(銀獎)



2021金帆廣告大獎

頒受機構——香港廣告商會

最佳智能數據應用(優異獎)

(特約)