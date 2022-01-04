【強制檢測】再增23個處所納強檢　包括沙田多間食肆及巴士線

▲ 再增23個處所納強檢

政府今日（4日）就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處23個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。

1. 任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士（不論以何種身分身處該等地點，包括 但不限於全職、兼職和替假員工、住客及訪客）為指明類別人士：

石塘咀皇后大道西 460號翰林匯1樓香港大學運動及健康管理中心

指明期間及時段：2021年12月18日下午6時至下午9 時

須進行檢測日期：2022年1月3日或2022年1月4 日、2022年1月6日

中環皇后大道中30號 娛樂行11樓1105室Perfect Medical

指明期間及時段：2021年12月22日下午5時至下午7 時

須進行檢測日期：2022年1月3日或2022年1月4 日、2022年1月10日

西環皇后大道西399- 401號利時大廈地鋪及地 下高層十二味熱辣火鍋莊

指明期間及時段：2021年12月15日下午5時30分至 下午8時30分

須進行檢測日期：2022年1月3日或2022年1月4 日

薄扶林香港大學梁銶 琚樓11樓

指明期間及時段：2021 年 12 月 22 日 （曾身處指明場所超過一小時）

須進行檢測日期：2022年1月3日或2022年1月4 日、2022年1月10日 5. 香港新界沙田美林商場熟 食亭5-8號大飯糖甜品小 食屋 2021年12月28日下午2時至下午3 時 2022年1月3日或2022年

新界沙田美林商場地 下1號鋪大家樂

指明期間及時段：2021年12月28日下午5時30分至 下午8時

須進行檢測日期：2022年1月3日或2022年1月4 日、2022年1月9日、2022年 1月16日

新界沙田正街18號新 城市廣場第1期1樓110鋪 穴居酒屋

指明期間及時段：2021年12月29日下午12時30分至 下午5時

須進行檢測日期：2022年1月3日或2022年1月4 日、2022年1月5日、2022年 1月10日、2022年1月17日

新界沙田沙田正街18 號 新 城 市 廣 場一 期 8 樓 801C號鋪北京樓

指明期間及時段：2021年12月30日下午1時30分至 下午3時30分

須進行檢測日期：2022年1月3日或2022年1月4 日、2022年1月6日、2022年 1月11日、2022年1月18日

九龍紅磡都會道10號 國際都會大廈20樓2002室 本分資本投資（香港）有 限公司

指明期間及時段：2021 年 12 月 28 日至 2021 年 12 月 31 日 （曾身處指明場所超過一小時）

須進行檢測日期：2022年1月3日或2022年1月4 日、2022年1月7日、2022年 1月12日、2022年1月19日

銅鑼灣駱克道491- 499號京都廣場地庫吉野 家

指明期間及時段：2021年12月28日下午6時至下午8 時30分

須進行檢測日期：2022年1月3日或2022年1月4 日、2022年1月9日、2022年 1月16日

九龍紅磡置富都會7 樓747-748號鋪湯加

指明期間及時段：2021年12月29日上午9時30分至 中午12時

須進行檢測日期：2022年1月3日或2022年1月4 日、2022年1月5日、2022年 1月10日、2022年1月17日

九龍尖沙咀河內道3- 4號世紀商業大廈1樓敍亨 軒海鮮火鍋

指明期間及時段：2021年12月29日下午5時至下午7 時30分

須進行檢測日期：2022年1月3日或2022年1月4 日、2022年1月5日、2022年 1月10日、2022年1月17日

北角英皇道58-60號 康福園地下A及B鋪太平 洋酒吧81店

指明期間及時段：2021年12月30日下午7時30分至 下午10時30分

須進行檢測日期：2022年1月3日或2022年1月4 日、2022年1月6日、2022年 1月11日、2022年1月18日

北角英皇道238號康 澤花園地下B2及B3號鋪 麥當勞

指明期間及時段：2021年12月30日下午9時30分至 2021年12月31日凌晨零時30分

須進行檢測日期：2022年1月3日或2022年1月4 日、2022年1月6日、2022年 1月11日、2022年1月18日

九龍紅磡置富都會7 樓749-750號鋪亞金南洋 茶室

指明期間及時段：2021年12月31日上午9時30分至 中午12時

須進行檢測日期：中午12時 2022年1月3日或2022年1月4 日、2022年1月7日、2022年 1月12日、2022年1月19日

新界沙田駿景園8座

指明期間及時段：2021年12月30日下午4時至下午8 時

須進行檢測日期：2022年1月3日或2022年1月4 日、2022年1月6日、2022年 1月11日、2022年1月18日

九龍紅磡置富都會7 樓704-706號鋪敏華冰廳

指明期間及時段：2021年12月28日上午9時至中午 12時

須進行檢測日期：2022年1月3日或2022年1月4 日、2022年1月9日、2022年 1月16日

2. 任何曾於以下指明期間及時段乘搭指明公共交通工具的人士（不論以何種身分乘搭該交通 工具，包括但不限於全職、兼職和替假員工及乘客）為指明類別人士：

由沙田市中心開出往美 松苑（循環線）號碼283 的九巴

指明期間及時段：2021年12月29日上午11時30 分至下午12時30分、2021年 12月29日下午5時至下午6時 或2021年12月30日下午1時 至下午2時

須進行檢測日期：2022年1月3日或2022年1月4 日、2022年1月6日、2022年1 月11日、2022年1月18日

由駿景園開出往顯徑路 線號碼 88K的九巴

指明期間及時段：2021年12月30日下午7時30 分至下午8時30分

須進行檢測日期：2022年1月3日或2022年1月4 日、2022年1月6日、2022年1 月11日、2022年1月18日 3. 由小西灣（藍灣半島） 開出往黃大仙路線號碼 106的巴士 2021年12月28日上午8時30 分至上午9時30分、2021年 12月29日上午8時30分至上 午9時30分、2021年12月30 日上午8時30分至上午9時30 分或2021年12月31日上午8 時30分至上午9時30分 2022年1月3日或2022年1月

由黃大仙開出往小西灣 （藍灣半島）路線號碼 106的巴士

指明期間及時段：2021年12月28日下午6時至 下午7時、2021年12月30日 下午6時至下午7時或2021年 12月31日下午6時至下午7時

須進行檢測日期：2022年1月3日或2022年1月4 日、2022年1月7日、2022年1 月12日、2022年1月19日

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責任編輯：余思嵐