【強制檢測】再增23個處所納強檢 包括沙田多間食肆及巴士線
政府今日（4日）就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處23個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。
1. 任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士（不論以何種身分身處該等地點，包括 但不限於全職、兼職和替假員工、住客及訪客）為指明類別人士：
- 石塘咀皇后大道西 460號翰林匯1樓香港大學運動及健康管理中心
指明期間及時段：2021年12月18日下午6時至下午9 時
須進行檢測日期：2022年1月3日或2022年1月4 日、2022年1月6日
- 中環皇后大道中30號 娛樂行11樓1105室Perfect Medical
指明期間及時段：2021年12月22日下午5時至下午7 時
須進行檢測日期：2022年1月3日或2022年1月4 日、2022年1月10日
- 西環皇后大道西399- 401號利時大廈地鋪及地 下高層十二味熱辣火鍋莊
指明期間及時段：2021年12月15日下午5時30分至 下午8時30分
須進行檢測日期：2022年1月3日或2022年1月4 日
- 薄扶林香港大學梁銶 琚樓11樓
指明期間及時段：2021 年 12 月 22 日 （曾身處指明場所超過一小時）
須進行檢測日期：2022年1月3日或2022年1月4 日、2022年1月10日 5. 香港新界沙田美林商場熟 食亭5-8號大飯糖甜品小 食屋 2021年12月28日下午2時至下午3 時 2022年1月3日或2022年
- 新界沙田美林商場地 下1號鋪大家樂
指明期間及時段：2021年12月28日下午5時30分至 下午8時
須進行檢測日期：2022年1月3日或2022年1月4 日、2022年1月9日、2022年 1月16日
- 新界沙田正街18號新 城市廣場第1期1樓110鋪 穴居酒屋
指明期間及時段：2021年12月29日下午12時30分至 下午5時
須進行檢測日期：2022年1月3日或2022年1月4 日、2022年1月5日、2022年 1月10日、2022年1月17日
- 新界沙田沙田正街18 號 新 城 市 廣 場一 期 8 樓 801C號鋪北京樓
指明期間及時段：2021年12月30日下午1時30分至 下午3時30分
須進行檢測日期：2022年1月3日或2022年1月4 日、2022年1月6日、2022年 1月11日、2022年1月18日
- 九龍紅磡都會道10號 國際都會大廈20樓2002室 本分資本投資（香港）有 限公司
指明期間及時段：2021 年 12 月 28 日至 2021 年 12 月 31 日 （曾身處指明場所超過一小時）
須進行檢測日期：2022年1月3日或2022年1月4 日、2022年1月7日、2022年 1月12日、2022年1月19日
- 銅鑼灣駱克道491- 499號京都廣場地庫吉野 家
指明期間及時段：2021年12月28日下午6時至下午8 時30分
須進行檢測日期：2022年1月3日或2022年1月4 日、2022年1月9日、2022年 1月16日
- 九龍紅磡置富都會7 樓747-748號鋪湯加
指明期間及時段：2021年12月29日上午9時30分至 中午12時
須進行檢測日期：2022年1月3日或2022年1月4 日、2022年1月5日、2022年 1月10日、2022年1月17日
- 九龍尖沙咀河內道3- 4號世紀商業大廈1樓敍亨 軒海鮮火鍋
指明期間及時段：2021年12月29日下午5時至下午7 時30分
須進行檢測日期：2022年1月3日或2022年1月4 日、2022年1月5日、2022年 1月10日、2022年1月17日
- 北角英皇道58-60號 康福園地下A及B鋪太平 洋酒吧81店
指明期間及時段：2021年12月30日下午7時30分至 下午10時30分
須進行檢測日期：2022年1月3日或2022年1月4 日、2022年1月6日、2022年 1月11日、2022年1月18日
- 北角英皇道238號康 澤花園地下B2及B3號鋪 麥當勞
指明期間及時段：2021年12月30日下午9時30分至 2021年12月31日凌晨零時30分
須進行檢測日期：2022年1月3日或2022年1月4 日、2022年1月6日、2022年 1月11日、2022年1月18日
- 九龍紅磡置富都會7 樓749-750號鋪亞金南洋 茶室
指明期間及時段：2021年12月31日上午9時30分至 中午12時
須進行檢測日期：中午12時 2022年1月3日或2022年1月4 日、2022年1月7日、2022年 1月12日、2022年1月19日
- 新界沙田駿景園8座
指明期間及時段：2021年12月30日下午4時至下午8 時
須進行檢測日期：2022年1月3日或2022年1月4 日、2022年1月6日、2022年 1月11日、2022年1月18日
- 九龍紅磡置富都會7 樓704-706號鋪敏華冰廳
指明期間及時段：2021年12月28日上午9時至中午 12時
須進行檢測日期：2022年1月3日或2022年1月4 日、2022年1月9日、2022年 1月16日
2. 任何曾於以下指明期間及時段乘搭指明公共交通工具的人士（不論以何種身分乘搭該交通 工具，包括但不限於全職、兼職和替假員工及乘客）為指明類別人士：
- 由沙田市中心開出往美 松苑（循環線）號碼283 的九巴
指明期間及時段：2021年12月29日上午11時30 分至下午12時30分、2021年 12月29日下午5時至下午6時 或2021年12月30日下午1時 至下午2時
須進行檢測日期：2022年1月3日或2022年1月4 日、2022年1月6日、2022年1 月11日、2022年1月18日
- 由駿景園開出往顯徑路 線號碼 88K的九巴
指明期間及時段：2021年12月30日下午7時30 分至下午8時30分
須進行檢測日期：2022年1月3日或2022年1月4 日、2022年1月6日、2022年1 月11日、2022年1月18日 3. 由小西灣（藍灣半島） 開出往黃大仙路線號碼 106的巴士 2021年12月28日上午8時30 分至上午9時30分、2021年 12月29日上午8時30分至上 午9時30分、2021年12月30 日上午8時30分至上午9時30 分或2021年12月31日上午8 時30分至上午9時30分 2022年1月3日或2022年1月
- 由黃大仙開出往小西灣 （藍灣半島）路線號碼 106的巴士
指明期間及時段：2021年12月28日下午6時至 下午7時、2021年12月30日 下午6時至下午7時或2021年 12月31日下午6時至下午7時
須進行檢測日期：2022年1月3日或2022年1月4 日、2022年1月7日、2022年1 月12日、2022年1月19日
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責任編輯：余思嵐