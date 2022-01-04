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【新冠肺炎】嚴厲提升疫苗接種冀恢復海內外開放　林鄭月娥：讓市民有足夠時間打針

社會 10:55 2022/01/04

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（資料圖片）

兩地何時通關的議論紛紛。行政長官林鄭月娥今早（4日）在行會前見記者，為了本港可以在今年走出疫境，為通關創造有利條件，當局會在2月24日落實一系列擴大疫苗氣泡要求，其不只局限在限於受599F限制的表列處所如食肆、戲院等，也有包括文康設施、公共圖書館、博物館及學校等，其中學校是初步適用於校長及教職員等，暫不適用於學生，有關細節待定（詳情即看【下一頁】）。

林鄭月娥又指，香港出現Omicron個案，影響與內地商討免檢疫通關，相信要多等一會才能恢復與內地正常往來。嚴厲提升疫苗接種不只是應付Omicron，打針除了恢復正常生活，包括對海內外人士開放，這7星期準備有關工作，如果下周就打針，社區疫苗中心屆時會出現混亂，所以要有足夠通知予市民打針，符合擴大「疫苗氣泡」措施。

【面授課堂】林鄭月娥：暫時不考慮收緊社交距離措施　亦暫無計劃停課

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記者：余思嵐

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