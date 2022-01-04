【面授課堂】林鄭月娥：暫時不考慮收緊社交距離措施　亦暫無計劃停課

▲ 林鄭月娥指暫時不考慮叫停學校面授課堂。

本港出現新冠變種病毒Omicron社區傳播，其中又一城望月樓群組至今已有6人染疫。行政長官林鄭月娥今早（4日）在行會前表示，Omicron變種病毒令全球感染個案急升，本港近日錄得的輸入個案亦有上升，近4周的個案更是接近倍數上升，為醫管局帶來沉重的壓力，留醫的個案已逾230人。截至昨天，本港累計102宗Omicron的個案，當中有97宗為輸入個案，其餘5宗是與輸入個案相關個案，社區暫未出現有源頭不明個案。

行政長官林鄭月娥今早（4日）在行會前表示，「疫苗氣泡」是進入處所或參加活動都必須接受一至兩劑疫苗，除非是12歲以下或有醫生紙證明不適合打針，公布2月24日擴大疫苗氣泡，擴展至公共圖書館、博物館及學校。詳情即看：【下一頁】

▲ 林鄭月娥指停課對學校影響大。（梁偉榮攝）

現行社交距離措施將於周四（6日）屆滿，她表示因現有的望月樓確診個案均有源頭，與輸入相關有關連的個案，而且望月樓個案是強制檢疫時驗出到，認為有關措施有一定效能，故目前來說暫不會收緊社交距離措施，更加不會停課。

林鄭月娥補充停課對學生影響很大，很多教育心理學家研究亦發現沒有面授課堂對學生有很大影響，尤其是基層學生，這個決定不會輕易作出，相比兩年前剛爆發疫情時就會立即「叫停」，但現時要非常謹慎，強調對學生的影響十分大。她又指出疫苗氣泡，暫未考慮擴大至私人工作間、商場及戲院。

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記者：伍瑋瑋