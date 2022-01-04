【疫苗氣泡】特首公布2月24日擴大疫苗氣泡　擴展至公共圖書館、博物館及學校

▲ 2月24日擴大疫苗氣泡至公共圖書館、博物館及學校等。

本港出現新冠變種病毒Omicron社區傳播，當局擴大疫苗氣泡的處所。行政長官林鄭月娥今早（4日）在行會前表示，「疫苗氣泡」是進入處所或參加活動都必須接受一至兩劑疫苗，除非是12歲以下或有醫生紙證明不適合打針，當局在發出有關訊息後打針的人數上升，首劑接種人數已逾7成。

她又說，為了本港可以在今年走出疫境，為通關創造有利條件，當局會在2月24日落實一系列擴大疫苗氣泡要求，其不只局限在《599f》表列處所，也有包括文康設施、公共圖書館、博物館及學校等，其中學校是初步適用於校長及教職員等，暫不適用於學生，有關細節待定。

她續指，網上在針對疫苗氣泡的措施有很多謠言，希望今天公布有關時間可以準確提升疫苗接種率的方向，而且可以讓各界做好準備，也要提供足夠的時候讓市民打針。

現行社交距離措施將於周四（6日）屆滿，她表示現時仍未有需要收緊社交距離措施，因為現時的確診個案均有源頭，且是在檢測的時候找到，應該有關措施有一定效能，故目前暫不會收緊社交距離措施，更加不會停課，強調停止面授課程對學生的影響很大。

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記者：郭詩詩