【MIRROR成員】姜濤解釋叱咤揚言做亞洲第一原因　點名感謝同齡新晉音樂人Gareth.T

▲ 頒獎禮上揚言要做亞洲第一，姜濤點名感謝同齡新晉音樂人Gareth.T。

MIRROR成員姜濤於日前舉行的《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》上蟬聯「我最喜愛的男歌手」，姜濤並在台上再發豪言壯語，表示香港歌手將可以成「亞洲第一」。

在昨晚（1月3日），姜濤於個人社交網站再發感謝文，其中特意點名感謝為他創作多首歌曲的新晉音樂人Gareth.T（湯令山）。

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感謝戰友並肩作戰

姜濤於日前舉行的《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》上，以個人身份獲得了兩個大獎，包括「我最喜愛的男歌手」及「我最愛喜愛的歌曲」大獎，在台上姜濤感謝香港人對他的支持，並揚言希望能夠帶領香港樂壇走向「亞洲第一」。

昨晚姜濤在社交網站再發感謝文，逐一感謝過去一年來跟他共同進退、並肩作戰的伙伴：

2021對我而言，既漫長又短暫，漫長是因為經歷了很多悲歡離合；而短暫則是自己還未來得切逐一改善自身好多缺點以及有很多要做的事還未有時間好好完成。但無論如何，我非常感恩，感謝支持和陪伴我走過這一年的每一位，包括所有台前幕後工作人員、合作單位、mirror兄弟和姜🍬們。 感謝金魯花給予我充分的創作空間去實現我天馬行空的想法、去做自己喜歡的音樂，感謝你們信任，我會爭氣。 另外，都想特別多謝今年我最喜愛新世代音樂人及合作夥伴Gareth @gareth_tong ，令我在頒獎禮上「口出狂言」的其中一個原因是見到你，好欣賞你的才華，希望可以繼續合作，發掘廣東歌更多可能性。 我會努力，希望有一日可以做到對得住「歌手」這個身份和獲得的所有榮譽。

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唱作歌手湯令山

當中姜濤特別點名提到的Gareth.T（湯令山），就是出道4年、去年正式加入華納唱片的唱作歌手。

他曾為姜濤打造歌曲《Master Class》以及最近推出的「第九胎」《鏡中鏡》，兩首歌Gareth都兼任曲、編、監的身份。另外，MIRROR最新推出的歌曲《12》也是出自他的手筆。

與姜濤同年紀的Gareth現年22歲，被喻為是新生代最具潛力的R&B唱作歌手，給人第一印象一定是他的復古造型打扮，自2018年起Gareth以獨立歌手身份開始在網上平台發表歌曲，一直以來的作品均以英文為主，加上他的ABC腔調，令人以為他是外國長大的孩子。

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而Gareth是個土生土長、家住青衣的香港人，自小便愛看外國的卡通、劇集，青春期開始接觸外國的R&B歌手與音樂，讀書時期參加校際音樂節的小提琴和鋼琴比賽，獲中提琴獨奏的中級組冠軍。

後來Gareth於2017年飛到美國波士頓，入讀伯克利音樂學院（Berklee College of Music），主修當代音樂寫作與製作、電子音樂製作和設計，並於今年5月正式畢業，返港加入樂壇。

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Gareth的代表歌曲，要數早已破百萬MV點擊的《Boyfriend Materials》以及新歌《勁浪漫 超溫馨》。

另外，其女友中泰混血兒女友Moon（鄧凱文）同為唱作歌手，二人經常在社交網站放閃，除合作推出作品《honest》，還曾一同現身《Chill Club》演出。