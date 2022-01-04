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【變種病毒】林鄭月娥：能否截斷望月樓傳播鏈仍需時間　仍有6名顧客未聯絡上

社會 09:59 2022/01/04

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行政長官林鄭月娥。（梁偉榮攝）

本港出現新冠變種病毒Omicron社區傳播，其中又一城望月樓群組至今已有6人染疫。行政長官林鄭月娥今早（4日）在行會前表示，Omicron變種病毒令全球感染個案急升，本港近日錄得的輸入個案亦有上升，近4周的個案更是接近倍數上升，為醫管局帶來沉重的壓力，留醫的個案已逾230人。截至昨天，本港累計102宗Omicron的個案，當中有97宗為輸入個案，其餘5宗是與輸入個案相關個案，社區暫未出現有源頭不明個案。

她表示，港府在採取「清零」政策不代表完全沒有個案，而是一個動態「清零」，至於望月樓的個案是否完全可以截斷傳播鏈仍言之尚早，強調首名確診者在12月28日曾到過望月樓，當局在得知其確診後，已馬上發出強檢公告，惟現時仍有6名食客未可以聯絡得上。

她又提到，鑑於新冠變種病毒Omicron，當局將會將加多國家及地區，納入A組的指名地區或加強監察地區、加強航班的熔斷機制等。

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記者：郭詩詩

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