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【全民造星IV】跟偷食人妻Ash傳出緋聞　華納為MC張天賦6字回應二人關係

娛樂 10:15 2022/01/04

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MC張天賦跟Ash傳出緋聞。

在ViuTV《全民造星IV》的23歲人妻Ash（鍾卓穎）雖然在分組賽第一回合就出局，但憑甜美外表已獲不少廣告商、唱片公司垂青，已等於入行當藝人，包括為MC張天賦新歌《時候不早》MV的女主角。

可是Ash在昨日（1月3日）公布離婚後，在同日晚上被網民指她「派帽」偷食新人王MC張天賦，網民上載相片指二人在是上個月的平安夜同於黃埔某超市購物。

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【全民造星IV】白衣天使鍾卓穎獲丈夫無條件支持追夢　Ash：發生任何事他都愛我【有片】

Ash張天賦疑齊過平安夜

可是其實此照片影得不太清楚二人的樣子，但網民用平時衣著打扮斷定相中人是Ash與MC張天賦。

同時，有網友在Ash前夫阿龍的最新帖文下留言稱：「難怪平安夜那晚在黃埔超市見到Ash同MC一齊買東西......」至於阿龍回應：「不是啊平安夜他跟我一起過啊。你是看到幽靈嗎」

但該網民反問：「當晚8時左右，你確定你跟Ash在一起？」而Ash前夫轉話題稱：「好啦不要再說這些了，要開開心心的過每一天」。然後阿龍解釋當日是慶功宴，所以Ash與MC一起而已。

在昨晚約11時，MC所屬的華納唱片向傳媒回應事件，稱：「跟MC了解過兩人只是純粹工作朋友關係，沒有其他。多謝關心。」至於MC本人暫時沒有作出個人回應。

最新影片：蔣家旻訪問

MC參加《造星II》出道

由《全民造星II》出道的MC張天賦，當時比賽結束後，並未跟ViuTV簽約，至去年加入華納唱片，正式進軍樂壇。

MC的派台歌如《Good Time》和《反對無效》都受網民讚賞，不過拍《反對無效》MV時，曾跟女主角Santis傳出緋聞。

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MC成叱咤新人王

MC在去年底《記憶綿》被讚賞是年度失戀歌，更被網民力推上「我最喜愛的歌曲」候選名單。

在今年1月1日舉行的叱咤樂壇頒獎典禮上，MC更撃敗Edan呂爵安摘下「叱咤」男新人金獎成新人王。

撰文 : TOPick柴犬出動

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