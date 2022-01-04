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【懷孕增高】準媽媽懷孕38周身高激長6cm　婦產科醫生分享超神奇增高法【附醫生解說】

育兒經 17:52 2022/01/04

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熱門 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

一名懷孕38周的準媽媽身高激增6cm。

孕婦在懷孕期間身體會出現不少變化，除了增磅外竟然還會增高。近日台灣婦產科醫生林思宏於社交媒體分享，一名懷孕38周的準媽媽身高激增6cm，令一眾網民大感驚訝，林醫生形容這是「超神奇增高術」。

台灣婦產科醫生林思宏早前於facebook，上載了他與一名孕婦的合照，從照片可見孕婦頗高。林醫生指這名孕婦懷孕前身高168cm，懷孕38周增至174cm。他寫道︰

有沒有人比她還會長？超神奇增高術！

孕婦（右）懷孕前身高168cm，懷孕38周增至174cm。（相片獲林思宏醫生授權刊載）

最新影片：DSE狀元陷抑鬱曾休學　做動物義工走出低谷棄醫科轉讀獸醫

神奇增高術鼓勵生育？

育有一子的台灣歌手徐佳瑩身高約153cm，也有留意帖文，留言「真的假的啦！」林醫生回覆「快去量量看」。於是有網民問她，「要拼第二胎了嗎」。另外，育有一對子女的台灣主持人巴鈺則笑指，「為了長高，我覺得我要再生一個。」

不少網民都分享，自己懷孕後確實長高了1至2cm，甚至有人增高3cm。有網民表示「真的，我長高2cm」、「懷孕前173現在174.6，手也變長」、「我懷孕前168，生完之後170，為何這年紀還會長高」、「生前165，生後167.7，我還以為只有我這樣」、「懷孕長高3cm」。點擊睇更多網民意見︰

    點擊圖片放大
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婦產科醫生︰懷孕分泌鬆弛素

本港婦產科專科醫生方秀儀接受TOPick訪問時表示，孕婦的肚子會隨著孕期愈來愈大、重心前傾，孕婦會自然地向後仰，拉伸脊椎，就可能會發現長高1至2cm。她表示這長高的1至2cm，其實是因有些孕婦駝背而「藏起來」的身高，一般在產後就會恢復到原本的身高。

方醫生指出，較年輕的孕婦骨骺線還沒有真正的閉合，懷孕時受荷爾蒙（例如生長激素）影響就會長高了。此外，懷孕時會分泌鬆弛素（relaxin），讓關節鬆弛、關節跟關節之間的距離變寬，所以可能會長高1至2cm。

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

記者：駱秀玲

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