【疫苗氣泡】政府擴大疫苗氣泡至學校　藥劑師學會分析青少年打復必泰疫苗宜忌

▲ 藥劑師學會分析青少年打復必泰疫苗宜忌。

本港出現新冠變種病毒Omicron社區傳播，當局擴大疫苗氣泡的處所。當局會在2月24日落實一系列擴大疫苗氣泡要求。

行政長官林鄭月娥今早（4日）在行會前表示，「疫苗氣泡」是進入處所或參加活動都必須接受一至兩劑疫苗，除非是12歲以下或有醫生紙證明不適合打針，當局在發出有關訊息後打針的人數上升，首劑接種人數已逾7成。她又說，為了本港可以在今年走出疫境，為通關創造有利條件，當局會在2月24日落實一系列擴大疫苗氣泡要求，其不只局限在《599f》表列處所，也有包括文康設施、公共圖書館、博物館及學校等，其中學校是初步適用於校長及教職員等，暫不適用於學生，有關細節待定。

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隨政府逐步擴大疫苗氣泡的處所，家長都考慮是否讓子女接種疫苗，部分人會擔心子女的身體狀況不適合接種疫苗。TOPick曾專訪香港醫院藥劑師學會會長崔俊明，解構青少年打針後常見的副作用及注意事項。

青少年有哮喘應否接種復必泰疫苗？

崔俊明表示，如青少年本身患有哮喘，應視乎病情決定是否合適接種，如哮喘病情受控制，即在過去4星期內，病發不多於2次，使用短效氣管舒張劑不多於2次，半夜沒有因哮喘而醒來，日常生活沒有受病情影響，便可考慮接種疫苗。

他又稱，接種復必泰疫苗可低哮喘患者感染新冠肺炎的風險，

其實如果小朋友感染新冠肺炎，本身又有哮喘，被送至深切治療部或加護病房的機會較高。

一些患有免疫系統疾病如哮喘的青少年，本身可能需服用生物製劑，由於這些藥物抑制免疫系統，或會減弱疫苗所產生的免疫反應。但崔俊明強調，生物製劑不會加強接種疫苗後的副作用，建議服用有關藥物的青少年在打針前與醫生商討最佳接種時間。

青少年有鼻敏感、濕疹可否打針？

崔俊明指出，若鼻敏感病情穩定，例如所服用的藥物沒有改變劑量，醫生亦沒有加藥，便可以打針。至於濕疹，他表示，如病情受控，同樣可以接種疫苗，但要留意，如濕疹問題嚴重，經常痕癢不止，甚至抓至皮膚有損傷，就不建議接種疫苗。

青少年接種後最常見的副作用？

崔俊明指出，青少年接種復必泰疫苗的常見副作用與成人相若，例如針口痛、頭痛、發冷、疲倦等，但他們較常會出現輕微發燒的情況，即攝氏37.5度至38.3度。

另外，外國有研究發現，有年輕男性接種復必泰疫苗後出現心肌炎，但情況屬於輕微。對此他提醒，心肌炎的初期症狀包括心口痛、疲倦、呼吸困難等，若青少年打針後出現以上症狀，應盡早求醫。

打針後有甚麼宜忌？

崔俊明表示，接種疫苗後應多休息，多喝水，避免進行劇烈運動，例如跑步、踩單車、跳繩等。如有發燒症狀，可用冰墊敷額頭，或沖暖水涼，但要避免沖凍水涼，因會令血管收縮，導致血壓上升。另外，如需服藥，可以服用撲熱息痛（Paracetamol），但在未得到醫生或藥劑師的建議下，不應服用阿士匹靈（Aspirin）。

發燒48小時仍未退，或溫度愈來愈高，達攝氏39度或以上，就應盡早求醫。

政府早前宣佈，由元旦（明年年1月1日）起進一步擴大新冠疫苗接種計劃，包括延長9間社區疫苗接種中心開放時間、為所有已接種兩劑復必泰疫苗滿六個月的合資格人士接種第三劑疫苗、為新冠康復人士接種第二劑疫苗，以及為12至17歲青少年接種第二劑復必泰疫苗。如有特別需要（例如離港升學）而選擇在第21日後接種第二劑復必泰疫苗，則必須在接種疫苗當日攜同已簽妥的家長同意書，並由家長親自陪同前往社區疫苗接種中心接種疫苗。

因應專家建議，由1月1日起，接種復必泰的青少年會被安排於大腿前外側中段部位進行肌肉注射復必泰疫苗，青少年可穿著易於穿除的衣物以便接種。

另外，當局提醒市民在預約接種新冠疫苗前請注意，接種新冠疫苗和其他疫苗（包括季節性流感疫苗）之間須相隔最少14天。接種科興和復必泰疫苗的最低年齡均為12歲。

責任編輯：羅嘉欣