【DISNEY】迪士尼音樂會4月30日舉行只限4場　限時預訂免手續費首200訂單可獲95折【內附連結】

▲ 迪士尼音樂會DISNEY IN CONCERT今年載譽歸來，為大人小孩帶來一場經典音樂演奏會。（Disney Concerts ©提供）

今年春天，迪士尼音樂會DISNEY IN CONCERT番黎啦！喜歡迪士尼的大小朋友有機會能透過這場演唱會，充份體驗從經典到當代迪士尼動畫電影中前所未有的音樂世界。

是次DISNEY IN CONCERT: A MAGICAL CELEBRATION 2022 將於2022年4月30日5月1日於香港九龍灣國際貿易展覽中心舉行，演出場次有限，僅限四場，由Trip.com獨家優先訂票。

由即日起至2月6日到Trip.com優先訂購，除有機會獲最佳觀賞座位、豁免手續費用外，首200個訂單更可享95折優惠；該活動門票HK$266起售，用戶以Mastercard付款滿HK$500更可額外即減HK$50。

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是次音樂會將由香港著名指揮家馮嘉興率領的HKSW交響樂團呈現精彩的音樂盛宴。樂團通過與原版動畫電影畫面的完美同步和音樂結合，帶領觀眾進入一個全新的世界。其中被演繹的經典故事及人物包括深受大家喜愛的《美女與野獸》、《小魚仙》、《魔雪奇緣》、《阿拉丁》、《花木蘭》等。

DISNEY IN CONCERT: A MAGICAL CELEBRATION 2022演唱會

演出日期：2022年4月30日及5月1日

演出時間： 3pm、7:30pm

演出地點: 九龍灣國際展貿中心3樓匯星

票價: HK$580, $480, $380, $280

訂購網址：the Trip.com

記者：王嵐