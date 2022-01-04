【新冠肺炎】國泰機組人員違規外出引致感染群組　林鄭感非常不滿批行為不負責任

▲ 行政長官林鄭月娥。（梁偉榮攝）

因應早前國泰員工被揭違反防疫規外出，引致Omicron變種病毒流入本港社區，繼而出現望月樓群組。特首林鄭月娥表示非常不滿，批評涉究人員的行為非常不負責任。

林鄭今早（4日）出席行會前指，對於是次事件感到非常不滿，上月31日已召見國泰的主席及行政總裁，並作出嚴厲的訓斥，強調雖然二人身為機構主管，未必得知所有員工的行為，但強調不可以因而作為「免責條款」，而要求對方全面調查及作出適當的行動。她強調若涉究的機組人員有違法，當局就會有適當的法律行動，仍需要時間作研究。

她又批評涉究人員的行為非常不負責任，呼籲任職高風險工作的人士，一定要為社會盡責，不可以以個人的志願行事，因為最終付出的代價是整個社會需要承受。

只是因為一個機組人員違規，就要令到370個香港市民，要在新年進入檢疫中心檢疫，數以千計的人需在晚上到樓下做檢測，還要在未來21天要做6次檢測，這是一個很大的社會成本。就是因為一個或兩個人的一時之快，要出去食飯，要去酒吧。

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記者：郭詩詩