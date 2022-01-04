【新冠疫情】西安封城逾10日市民投訴無食物供應快餓死　女士月經到無衛生巾用「血流成河」

▲ 西安爆疫情封城逾10日，市民曝無食物供應快餓死、月經到無衛生巾用。

西安爆發新冠疫情全面封城超過10日，一方面確診病例仍然上升，另一方面有市民表示家中開始斷糧，一直未收到官方派送的物資，稱「快將餓死」。亦有女士來月經沒有衛生巾用，向防疫人員求助不被理會，哭喊「血流成河」之下，僅獲得廁紙暫時頂替衛生巾。

截至1月4日，西安已封城13日，雖然城內每日新增確診數已降至百人以下，但病毒感染的傳播鏈仍然不詳。嚴格封城的情況下，不少市民已開始出現斷糧問題，紛紛在網上發文指糧食耗盡，而且並沒收到官方派發的食材。官方指於12月28日起，已全市總動員組織準備130噸肉類、70噸蛋、650噸蔬菜等生活必需品，為封閉管理小區提供充足物資。

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雖然有部份網民稱已收到食材，但仍有不少市民反映遲遲未收到食物而快將餓死，一日只能食一餐。有人更悲涼地表示：「現在最低要求，別餓死就行」、「只要有水，就不會餓著」。​

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其他網民反應：

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甚至有人拍攝到，一名男子手提一袋饅頭，在小區門口與防疫人員發生爭執，後來幾名防疫人員對他拳打腳踢，饅頭散落一地。

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另外，網上亦流傳一條女網民向防疫人員抗議的影片。女網民居住在酒店集中隔離，因為來月經沒有衛生巾而哭著向防疫人員求助：

▲ 網上流傳一條女網民向防疫人員抗議的影片。

我來大姨媽了，也沒有衛生巾，我從昨天開始一直打電話，沒有人能處理這個事情，報警也沒有人接，打疾控防疫辦的電話也沒有人接，我就想問一下，是沒有人管嗎？我來大姨媽沒有衛生巾的事情能不能解決？如果解決不了就讓我回家，我家有衛生巾。

但防疫人員指暫時無法相助，她無助地哭泣：

難道就讓我「血流成河」嗎？能不能先給點衛生紙，我墊一下總可以吧。

防疫人員表示：「你等一下，我在確認，會有人給你解決的，好吧。」最後，防疫人員確認了女網民的房間號，問題解決。

西安市政府召開疫情防控工作記者會， 針對有市民反映個別集中隔離點服務保障不完善的問題，相關負責人表示承認， 在落實集中隔離任務的具體工作中，確實存在個別專班組建緊急、準備工作不夠等問題，對由此產生服務保障不及時、不到位的情況，相關部門正在加緊改進。

另外，陝西省人民政府新聞辦公室今日下午舉行新聞發布會透露，西安城中村住戶共確診274宗，涉及39個村，出現了東凹裡村、沙井村、南小張村等城中村多個聚集性暴發點，其中潘家莊村確診病例達100宗。西安全市截至4日實施封閉式管理已經13天，當地疾控中心副主任陳志軍表示，西安市要解除管控措施，首先就得實現「社會面清零」。所謂「社會面清零」意思是，之後發現的所有新的確診病例都已經在隔離的密切接觸者或者是密切接觸者的密切接觸者當中，在社區已經不存在社區面的傳播了。

責任編輯：羅嘉欣