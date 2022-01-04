【疫苗氣泡】梁振華強調食肆已跟足政府防疫要求　籲食肆檢查換氣通風系統

▲ 梁振華強調食肆已跟足政府防疫要求，籲食肆檢查旗下換氣通風系統。(資料圖片)

本港出現新冠變種病毒Omicron社區傳播，行政長官林鄭月娥今早（4日）宣布，在2月24日落實一系列擴大疫苗氣泡要求，其不只局限在限於受599F限制的表列處所如食肆、戲院等，也有包括文康設施、公共圖書館、博物館及學校等，其中學校是初步適用於校長及教職員等，暫不適用於學生，有關細節待定。詳情即看【下一頁】。

香港餐務管理協會主席梁振華表示，餐飲業界昨日與政府代表開會，討論有關新要求的安排。他指出，政府初步構思在本月尾推出新措施，但2月初農曆新年為中式食肆的生意旺季，故業界希望當局將推行時間押後，以便業界可在疫情下爭取少許生存空間。

昨日有業界代表稱當新措施推出時，食肆的生意額最少下降2至3成，梁振華今日（4日）在港台節目說，上年底冬至生意額已追回疫情前的8成，原本期望在消費券帶動下，農曆新年生意額可追回9成，但最近疫情不幸轉差，政府擬擴大疫苗氣泡，「希望一人行一步，可平衡市民的健康及食肆的生意。」

望月樓爆疫有機會因換氣通風系統不足所致，梁振華強調，現時食肆已經跟足政府的防疫要求，確保餐廳達到每小時換氣6次的標準，亦已安裝經機電署和食環署檢測的空氣清新機等，稱今次九龍塘又一城「望月樓」不幸發生群組感染，只屬個別事件。他續指，已發通告呼籲屬會旗下食肆，安排供應商檢查或清洗餐廳內的空氣清新機或換氣通風系統，「我們每買一部機都有保養期的，現時這個保養期百分之百全行未過的。」

對於未來有機會收緊食肆營業時間及每枱上限人數，梁振華指，若不幸發生第五波疫情，業界只能聽從政府的規定執行，但希望當局在收緊之餘可平衡經濟。他又稱，檢查食客針咭牽涉大量人手及掃描器材，昨日會面時已向當局反映，對方回覆指會安排創科局研發一個應用程式以識別食客有否打針，「程式類似健康碼，只要食客嘟一嘟，電話顯示綠色代表已打針，紅色代表未曾打針，方便食肆分辨食客有沒有打針。」他補充，若食肆安排沒有打針的食客進入了食肆，當局稱雙方都須負責任，均違反599F章規例須被罰款5,000元。

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記者：陳麗娜