【酒店High Tea】沙田帝都下午茶沖繩海葡萄入饌　每位獲贈Eurobeauté炫金緊緻體驗套裝【內附連結】

▲ 各式甜點均以品牌經典的粉藍色調作主題色，讓客人由內而外感受滋養的光采。(酒店提供)

沙田帝都酒店YAMA餐廳與護膚品牌Eurobeauté合作打造「滋養水光蜜語」下午茶，主廚以Eurobeauté的「Green Caviar」元素作為靈感，選用被譽為「綠色魚子醬」的沖繩海葡萄入饌，將美肌力量融入一系列鹹甜美點中，並以品牌經典的粉藍色調作主題色，讓客人由內而外感受滋養的光采。

▲ YAMA x Eurobeauté「滋養水光蜜語」下午茶 優惠價 488元/兩位用。(酒店提供)

精選甜點包括紅桑子果醬馬卡龍，極其酥脆的圓潤外殼盛載著酸甜清香的紅桑子果醬，讓充滿層次的滋味於舌尖上綻放，吸睛度滿分。而藍蝶豆花芒果寒天椰子卷，同樣以品牌的粉藍色調呈獻，散發著濃濃的少女感，主廚以近年大熱、具抗氧化功效的蝶豆花及蘊含豐富膳食纖維的寒天為甜點作點綴，再配搭酸甜清新的芒果，讓人一試傾心。

美味鹹點則有北海道鱈場蟹柳海葡萄壽司，採用北海道鱈場蟹柳，入口特別鮮甜軟腍。於蟹柳上添加淡雅鹹香的海葡萄，鹹點味道昇華。再試YAMA的招牌名物吉列和牛三文治用上鹿兒島A5野崎牛，入口即溶的口感散發無窮滋味誘惑。

▲ 每位客人可免費獲贈Eurobeauté炫金緊緻體驗套裝乙份，數量有限。(酒店提供)

現凡享用下午茶，每位客人除了可免費獲贈Eurobeauté炫金緊緻體驗套裝，更可憑禮品換領卡兌換水光多元新生面膜乙片及$200 OASIS Beauty或OASIS homme現金電子禮券乙張，以及免費體驗Green Caviar深海能量細胞修護療程 (只適用於全新客戶) (總值$2,444)。

「滋養水光蜜語」下午茶

供應期：2022年1月8日至2月27日

時間：星期六、日及公眾假期3pm - 5pm (最後點餐4:30 pm)

優惠價：$488/兩位用 (原價$588/兩位用、另收加一服務費 ，需以原價計算)

記者：郭秀芳