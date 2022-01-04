【商場活動】奧海城化身街舞場地  舉辦霹靂舞比賽選拔港隊代表

▲ 奧海城化身街舞場地，舉辦霹靂舞比賽選拔港隊代表。（相片來源︰奧海城）

別以為霹靂舞好「80年代」，其實它已正式成為2024巴黎體壇盛事的其中一項新項目，香港亦有不少青少年練習霹靂舞及投身至霹靂舞界別中的專業崗位。奧海城亦於1月8日將舉行多場霹靂舞體驗班，由專業霹靂舞導師教授霹靂舞的基本步法與技巧，一嘗街頭舞者的體驗。

▲ 霹靂舞體驗由專業導師，教授基本步法與技巧。（相片來源︰奧海城）

香港體育舞蹈總會霹靂舞分部，於本年度已舉行了3次香港代表隊選拔賽，來到本年度終站的香港代表隊選拔賽大獎賽，將會與奧海城合作，商場中庭化身為街頭霹靂舞比賽場地，各組別入選之參賽者將會在此舞台對戰，於2022年為香港出戰各項地區及國際霹靂舞賽事的香港代表隊亦即將在此誕生!

▲ 霹靂舞為2024巴黎體壇盛事的其中一項新項目。（相片來源︰奧海城）

為此，奧海城舉行多場霹靂舞體驗班，Olympian Kids及S⁺ Rewards會員將可以積分及點數換領名額參與，由專業霹靂舞導師教授霹靂舞的基本步法與技巧，機會難逢。

▲ 奧海城舉行蘇黎世保險兒童籃球體驗，有興趣者不妨參與。（相片來源︰奧海城）

另外，在1月10日奧海城將會化身成為一個迷你版3X3籃球場，舉行「蘇黎世保險兒童籃球體驗營」活動，邀請了來自社區基層家庭的小朋友參加。奧海城Olympian Kids會員可以積分換領參與，體驗營活動為1小時之3X3籃球體驗訓練，由專業籃球導師教授不同動作及投籃技巧，成功換領參與名額之參加者將獲豐富的體驗營裝備選手包，當中包括精美體驗營球衣一套、SPALDING籃球一個 (Size 3)及一系列運動及消毒紀念品，裝備齊全。

▲ 由專業籃球導師教授不同動作及投籃技巧。（相片來源︰奧海城）

霹靂舞體驗班︰1月8日，12nn至 7pm，奧海城2期地下主題中庭

備註︰於1月4日起，Olympian Kids / S⁺ Rewards會員可以3000 Kids Points或 S⁺ Rewards 30點數換領參加名額

霹靂舞香港代表隊選拔賽大獎賽︰1月9日，10am至10pm，奧海城2期地下主題中庭

蘇黎世保險兒童籃球體驗營活動︰1月10日，630pm至745pm，奧海城2期地下主題中庭

備註︰於1月4日起，Olympian Kids / S⁺ Rewards會員可以3000 Kids Points或 S⁺ Rewards 30點數換領參加名額

記者︰馮柏偉