【晚吹戀講嘢】譚凱倫曾被暴力情人施暴　Helen慘遭打暈卻因心軟不報警

▲ 《晚吹 - 戀講嘢》

由「193」郭嘉駿、譚凱倫（Helen）、鄭伊琪（浩南）及郭奕芯（Ashina）主持的ViuTV節目《晚吹 - 戀講嘢》，在今晚（1月4日）播出的第20集來素人女嘉賓Valerie與4位主持分享過去被暴力男友施暴的經驗。

Valerie因為與朋友飲酒飲到斷片，與男友失聯數小時，因此激怒男友。女方被男友用衣架狂打女方背部，再用拳頭打到女方身上多處瘀痕。

後來Valerie打算與男友分手，男友以取回物件為由約她到自己家。當時女方見自己的物件放在門口，伸手取回物件時被男方扯入房再度施暴。女方被打到全身都是血跡，嘴唇上方裂開一半。

【ERROR成員】193追求異性最喜歡約露營 靠分享熱朱古力增進感情

慘被前度施暴



Helen透露，自己過去也曾被前度施暴。當時與男友鬧分手，男友同樣以取回物件為由約她到自己家。男友突然一拳打向她，她後腦撞向牆壁即場暈倒。

暈倒後，男友拍醒Helen，在她還沒有完全恢復意識時男友便用腳狂踢身體，她只好縮起來保護自己。

Helen稱年少時經常被打，所以被男友施暴時自己已失去求生意欲，不敢報警。Helen承認自己心軟放過前度應負上責任，更建議女嘉賓以後遇到暴力事件必須報警。

最新影片推介：蔣家旻專訪