【育兒心得】禁玩電子產品讓孖仔體驗原始快樂　主播媽媽鄭萃雯：父母也要以身作則

▲ 隨著孖仔的成長，Karen意識到理性溝通的重要性，孩子好奇每事問，父母不能直接say no。

家庭放在首位，不等於關在家相夫教子。前新聞主播鄭萃雯（Karen）的一對孖仔已踏入6歲，她這些年來亦不時現身幕前，就如近日正為香港電台親子節目擔任主持，當中要陪伴一眾小朋友完成各式各樣任務，從中不忘審視自身的育兒經歷，加上剛經歷一輪小一入學面試的衝擊，直言又是新階段新挑戰的開始。

經過早陣子小一入學面試的洗禮，Karen初衷不變，認為學業重要，但品行要行先。「不一定要去爭名校，事實上每區都有口碑很好的小學，最重要是家長想小朋友在一個怎樣的氣氛、風格的學校讀書。同時不忘尊重小朋友的喜好。」

▲ Karen認為作為父母需要終身學習，因子女在不同年紀會有不同程度和階段的問題面對。

最愛原始玩意

隨著孖仔的成長，Karen意識到理性溝通的重要性。「小朋友認為做事一定要有動機，經常問點解。父母不能直接say no，要從正面角度出發，說明可以做甚麼、為何這樣做。」就如為小學面試而做的一連串準備，也要出師有名。「在報考小學前，要跟兩兄弟溝通，說明選擇原因。在面試時帶著小朋友觀察校園，感受跟老師和校長的互動氣氛。」

為了讓孖仔更能體會童年最原始的快樂，Karen至今仍堅持對電子產品說不。「最重要是以身作則，手機主要用來打電話、覆信息。久而久之，小朋友對手機、平板電腦的用途認知便建立在『做正經事』之上，也相對多了外出活動的時間。」這多得居住村屋的關係，兩兄弟閒時會周圍跑、踩單車，追追逐逐好快就過了一天。

▲ Karen發現小朋友很在意做事動機，只要認為合理便會樂意執行。(黃建輝攝)

別以為沒了電子產品，便轉投玩具懷抱，Karen發現小朋友喜歡的是「原始」玩意。「過時過節會收到不少禮物，他們會玩得好開心，但近來最常玩的，竟然是我早幾日用紙摺給他們玩的『東南西北』。」

死板跟創意的分別，瞬間高下立見。「一份玩具，你要跟它的方法來玩，玩十次八次之後都會厭。『東南西北』玩時有罰有賞，隨機性十足，又可自行決定規則，小朋友才不會玩厭。」怪不得積木玩具總能歷久不衰，全因集結了創意、自行選擇、多變化等特色。

衝擊父母認知

隨著小朋友的成長，他們各式各樣的反應和行為，總不時衝擊父母的認知。Karen回想起某次在校門前差點崩潰的經歷。「面試其中一項是向校長推介讀物，我竟然忘了帶那本書，簡直晴天霹靂！但小朋友很冷靜地反過來安慰我，成功完成任務。」父母以為是天大的事，在小朋友眼中卻不值一提。

又如細佬在面試時不懂做工作紙，竟然直接交回老師。「我初時聽到好生氣，第一時間只想到『為何放棄這機會』，但細佬說『無規定一定要做，我覺得無信心，就不做』，事實上弟弟又講得無錯。」這令Karen反思，父母的決定和想法是否最正確，有時不妨從小朋友的角度來考慮。

查實在日常生活中，Karen已察覺到孖仔對自主性的重視。他們每星期只有半小時至一小時的看電視時間，會珍而重之地挑選心水節目。「小朋友是根據自身意願，去選擇想看的東西，而不是等他人的安排。甚至會問為何節目中間要播廣告？」

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身體力行體驗

早前Karen為香港電台電視節目《孩子城市闖蕩記》擔任主持，陪着小朋友完成各式各樣的任務，當中引起她很多反思。「現時小朋友很多是不愁錢從何來，加上多數用八達通等電子貨幣付款，令他們對金錢的概念更薄弱。簡單如坐地鐵，也沒有用現金買票的概念。」小朋友失去「銀紙用一張少一張」、「紙幣變成散銀」這種由多變少的實質感覺。

親身體驗是教育小朋友的大方向。Karen在節目中曾陪著兩姊弟去深水埗執紙皮，他們不顧骯髒、也曾因誤拾他人紙皮遭喝罵，在辛苦堅持了一個下午，紙皮才賣得$4.5。「小朋友拿着幾個散銀，才真正意識到物價好貴、搵錢辛苦。當他們用這$4.5去買晚餐，發現一個豬仔包也買不到，從中學會了珍惜。」除此之外，也培養出兩姊弟的同理心，明白執紙皮的老人家更辛苦。

Karen也想到為孖仔設定一些小任務，如兩兄弟自行出門到村口等校巴。原以為細佬不喜歡挑戰，誰知他竟覺得這遊戲很有趣，反而是哥哥有點猶豫，這也讓她看清兩兄弟在面對挑戰時的態度，方便日後因材施教。

在教育小朋友方面，Karen認為家長要多看相關書籍來借鑑和學習。「每位小朋友的個性都很立體，即使孖生也會有不同的個性與喜好，教育專家或大眾追捧的方法，都要經過不斷嘗試，才知是否適合自己的小朋友。」

就如Karen從心理學家身上得到啟發，認為吹蠟燭的冷靜方式比呼吸法更適合小朋友。就是打開手掌，當手指是蠟燭，很大力地逐一吹熄。「較為激烈的負面情緒，如憤怒，可能維持十多秒，過了之後，已不會再衝動地想出手出口，又真是有效。雖然吹完5枝蠟燭仍然會不開心，但至少情緒會慢慢平復。」

▲ 前新聞主播鄭萃雯認為睡前的講故事時間，是建立母子和諧關係的關鍵。(黃建輝攝)

小朋友在成長過程中，特別是幼兒階段，很需要父母的陪伴和交流，Karen對此極之重視，直指睡前的溝通時間是建立和諧關係的關鍵。「繪本多數圍繞小朋友的日常生活，很容易打開話匣子。在讀故事過程中，除了刺激他們的思考，也可以觀察到不少事。」即使時間不多，至少也跟他們聊天，分享遇到的有趣和開心的事情，才可從中加深對他們的了解。

《孩子城市闖蕩記》

日期：逢星期二8pm

頻道：港台電視31

記者：劉妙賢