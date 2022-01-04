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【重男輕女】連生3女被奶奶嫌棄生蝕本貨 新抱不堪壓力終與丈夫離婚

親子 18:47 2022/01/04

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一名台灣新抱連生三女後遭奶奶嫌棄。

不少長輩仍有「重男輕女」的觀念，台灣有網民昨日在Facebook專頁「靠北婆婆2.0」發文，分享大嫂因連續生下3個女兒被奶奶嫌棄的往事。她指，體態豐腴的大嫂，多年來求子不果，被奶奶埋怨「吃那麼肥生個兒子也不會，盡生蝕本貨」。大嫂受不住壓力，終與丈夫離婚，令網民感唏噓。

網民在文中指出，自己是第二個進門的新抱，奶奶生了5子1女，一直為此感自豪，對新抱的要求特別高，期望她們多生兒子。大嫂首次懷孕時不幸流產，數月後再懷孕，生下可愛的女兒，奶奶卻滿臉不屑，認為孫女跟別人姓，是「蝕本貨」。

最新影片：

連生三女被嫌棄

大嫂及後再度懷孕，誕下雙胞胎女嬰。奶奶感不滿，指「吃那麼肥生個兒子也不會，盡生蝕本貨，還一次生兩個……」；又在背後數落新抱，指對方好食懶做，吃得像豬一樣，存心來拖累她兒子。過了一年，大嫂承受不住壓力，與丈夫離婚，帶走大女兒，雙胞胎則留下給丈夫及奶奶照顧。

奶奶經常在雙胞胎面前數落她們的媽媽，形容她是「賤女人」，小朋友不懂事跟着叫，令樓主感驚訝。大嫂的大女兒偶爾回來同住，與爸爸及妹妹見面，可是奶奶經常對她惡言相向，令小朋友蒙受陰影，見親戚總是畏畏縮縮。樓主見狀慨嘆，指「說過的話、做過的事，孩子都銘記於心，何苦令自己變惡奶奶？」；又指「善待新抱，也不會搞到失去兒心，可惜我的婆婆永遠不懂，也不想懂」。

帖文引來網民討論，不少人同情新抱的遭遇：

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責任編輯︰王明芳

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