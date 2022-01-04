【青春不要臉】大台要洗甩「老人台」形象　新劇主要演員平均年齡不足26歲

▲ TVB勵志青春喜劇《青春不要臉》。

TVB金牌監製潘嘉德夥拍憑《香港愛情故事》為人熟悉大台新一代監製林肯聯合監製一連15集、以80年代無綫藝練班為背景的勵志喜劇《青春不要臉》，將接棒《異搜店》在1月17日播出。

近年大台被網民詬病劇集小生花旦年紀大，劇集起用的男主角年過45歲、女主角則年年約35歲，「老人台」形象根深柢固。不過近年有心改革，《青春本我》、《拳王》、《十月初五的月光》、《異搜店》、《愛上我的衰神》都起用新人。

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平均年齡不足26歲

至於《青春不要臉》余德丞（Dickson）、丁子朗（丁丁）、劉穎鏇、戴祖儀及伍樂怡是首度擔正外，林正峰、游嘉欣及孔德賢亦在劇中佔戲甚重，8位年青主角年齡分別：丁子朗24歲、劉穎鏇24歲、戴祖儀26歲、伍樂怡28歲、林正峰27歲、游嘉欣21歲、孔德賢24歲，「最老」的余德丞今年32歲，平均年齡25.75歲，一改大台「老人味」。

《青春不要臉》以80年代為背景，講述一班各有夢想的年青人，透過在電視台的各種不同經歷，以汗水、淚水、歡笑及溫情交織出的成長故事。

▲ 《青春不要臉》海報

余德丞趕走黑眼圈

劇組今日發布了《青春不要臉》首輪宣傳照，相關宣傳照重點圍繞4大年青男主角，分別為慵懶軟弱笨小孩柳德榮（余德丞飾）、熱血愛追夢、為原則堅持到底的齊輕舟（丁子朗飾）、自視過高又帶點才華的騎呢男許士賓（林正峰飾），以及書生型好好先生路其中（孔德賢飾）。

自小生成是肥仔的德榮，不但好食懶飛、且意志力薄弱，長大後一事無成、只顧追星…；機緣巧合下，德榮在短期內暴瘦肥仔變靚仔，及後在好友輕舟鼓勵下齊齊考入訓練班。

早年因踢波期間昏迷的Dickson曾在《Mean Talk》透露事後一直被標籤健康有問題，沒監製願意冒險；幸最終Dickson遇上「乜都夠膽試」的林肯及潘嘉德起用他做男主角。但他們向Dickson開出四大條件—學好做戲、聞氫氣、有充足睡眠及擊退黑眼圈。

Dickson笑言：「佢哋首先要我學好做戲，我哋埋位之前圍讀咗好多次，阿肯同德哥都畀咗好多寶貴意見我，加上我嘅拍檔同屋企人都有幫我一齊圍讀，所以都練習咗好多次，好多謝大家嘅付出。另外兩位監製都有叫我聞多啲氫氣，幫助排走毒素，同有充足嘅睡眠，因為佢哋想我整細番個黑眼圈。」

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丁子朗積極操肌

與德榮相反、自小擁有鐵一般意志的舟仔，自小為了增高無所不用其極，且為人聰明、努力、熱血兼完美主義，但卻因為某些執念，令其星途及情路一度受阻。

因為舟仔此角色是李小龍迷，為增強角色說服力，丁丁除自動自覺減磅增肌打造屈「肌」Body外，更跟隨公司武指日操夜操：「都係學拉筋同踢腿等，開拍前不斷咁練咗一個月度，我啲筋本身唔係特別鬆，要武指不斷陪我拉、拉到鬆為止、咁踢腳先踢到高同靚。都好開心有咁嘅時間去畀我準備呢個角色。」

丁丁又笑指有為自己自訂「特別口音」：「希望大家聽得出個分別。」他又指監製沒有要求他操腹，是他自己要求自己：「呢套戲我一出場就要除衫，要做倒吊SIT UP，咁冇理由核突架嘛。」

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林正峰孔德賢夠搞笑

至於林正峰與孔德賢亦同樣接獲特別任務，由於正峰劇中角色是搞笑擔當，為增加「騎呢感」，兩位監製要求正峰「除咗副眼鏡」。正峰稱：「其實我身邊啲工作人員成日提我唔好除眼鏡，話我戴眼鏡好睇啲；所以今次可以話係摒除心理障礙、破例『裸顏』演出，希望觀眾會接受到啦。」

至於飾演靈感不絕幕後精英的孔德賢，則獲下令「減肌」：「因為我試鏡時都幾大隻吓，咁監製覺得同個角色唔係咁夾；不過佢哋都有幫我度身訂造咗一個造型，就係Rambo喇。」