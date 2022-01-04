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【收樓噩夢】新屋收樓馬桶爆噴驚變「黃金屋」　屋主見芽菜漂浮地面：消化不良？

健康 15:06 2022/01/04

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台灣一名業主日前收樓時經歷了場噩夢。

收樓是令人興奮雀躍的大日子，但台灣一名業主卻經歷了場噩夢。日前有網民分享自己收樓經過，一入屋就發現整個單位出現水浸情形，由廁所、睡房到客廳地板都充斥著黃色污水，而源頭正正是廁所內的馬桶，狀甚噁心，引發網民議論紛紛。

最新影片：

有台灣網民向Facebook專頁「爆料公社」投稿，指自己在新北市三峽區買了新屋，日前收樓前往單位查看，結果一打開大門，就發現整間屋有水浸情形，更散發著尿液異味：

打開門發現淹水而且整間尿騷味超臭的，還有滿滿疑似嘔吐物+不明物體漂浮著。

屋主隨後穿上水鞋走入屋內拍攝所見情形，只見廁所是「重災區」，更有廁紙及不明物體四處漂浮。而由睡房到客廳同樣出現水浸，地面部分位置留有黑色污漬，屋主亦表示「有看到漂浮的豆芽菜」，反問「是消化不良嗎？」又慨嘆「整個家變成黃金屋」。

點擊睇屋內情形：

    點擊圖片放大
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事件曝光後，不少網民留言討論，有人建議屋主驗樓時不要接受交樓，待建築商改進再覆驗，亦有人搞笑調侃事件，點擊睇留言：

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責任編輯：羅嘉欣

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