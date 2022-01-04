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【大腸癌】為慳錢3年餐餐吃即食麵　24歲男便秘照腸鏡揭長3cm瘜肉

醫生診症室 12:36 2022/01/04

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為省錢3年餐餐吃即食麵，24歲男便秘照腸鏡揭長3cm瘜肉。

不要輕視身體上的小毛病，台灣一名24歲男子為了省錢，3年來餐餐吃即食麵，近來因為經常便秘而求醫，希望進行大腸鏡檢查，結果在腸道發現3粒瘜肉，其中一粒更足足有3厘米，幸好由於及時發現，瘜肉尚未演變成大腸癌。

台灣肝膽腸胃科醫生陳炳諴在節目《醫師好辣》中分享案例，指一名24歲男子表示自己經常便秘，要求做大腸鏡檢查，由於臨床上較少有年輕男士主動提出照腸鏡，詢問原因後得知，男子在外地工作，為了省錢3年來餐餐吃即食麵。

最新影片：

結果一照大腸鏡，就發現男子腸道長有3粒瘜肉，其中一粒更有3厘米，醫生當時用儀器將瘜肉套住，並以電燒方式切除，經過化驗後，發現瘜肉瘜肉已分化異常，「已經快要接近大腸癌的瘜肉」，假如再拖延半年至1年，有機會演變成大腸癌。所幸，男子發現及時，在瘜肉轉變為癌症前，已將其切除。

點撃大圖觀看12種可預防大腸癌的高纖食物：

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陳炳諴提醒，不要忽視身體出現的小警號，他又舉出3種腸胃問題：

持續便祕

  • 可能是大腸瘜肉或大腸癌。

胃食道逆流

  • 恐與腸道、食道、胃有關，久了可能會變成「巴雷斯特食道症（Barrett's esophagus）」，這是一個食道癌早期因子，嚴重可能會變成食道癌。

肚子脹氣太久

  • 上大多為發炎、潰瘍，但也恐是胰臟癌的前兆。

陳炳諴補充，「症狀若超過2年以上反而比較放心，因為惡性的東西很少超過2年沒變化」，例如連續脹氣3個月至半年，莫名又消失便要加倍注意。

營養師列五大大腸癌風險食物：

本港註冊營養師楊盈希Hayley亦曾受訪，指出可增加患大腸癌風險的五大食物。

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責任編輯：羅嘉欣

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