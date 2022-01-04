【寵物心事】移民潮下棄龜個案急升　香港兩棲及爬蟲協會幹事：「10元的巴西龜也是生命」

▲ 香港兩棲及爬蟲協會領養部幹事Victor表示，移民潮下棄龜個案急升，值得關注。

移民潮下，其實除了貓狗多人棄養，原來巴西龜及一眾爬蟲類動物都是「重災區」。香港兩棲及爬蟲協會領養部幹事Victor表示，由去年至今，已接收逾200個棄養個案，最嚴重一星期已接收近20隻棄養龜，當中大多是巴西龜。「有人覺得巴西龜只是十多元一隻，不用救助，這是我覺得最心痛的事。」生命難用價錢衡量，養龜前也要三思。

▲ 香港兩棲及爬蟲協會領養部幹事Victor，他拿着的正是初生的盾臂龜，前肢前方表面覆蓋叠又厚又大的多節複叠鱗片，宜於荒漠地方成長。(攝影︰馮柏偉)

跟才中學畢業的Victor聊天，驚訝小小年紀的他已儼如專家。「入來香港兩棲及爬蟲協會做義工時，只是初中生。跟大部分人一樣，也許不知爬蟲類動物都可領養，結果從義工做起，現在是組織的領養幹事，除協調領養外，也照顧暫居在會址中的動物，當中有從漁護署充公回來的。同時也向社區中心、學校等團體講解相關爬蟲類動物的保育事宜。」

移民潮下 會址棄養動物爆滿

記者走入香港兩棲及爬蟲協會在觀塘工廈的會址，面積約600多呎，已寄養了逾300隻動物，當中龜佔9成，如巴西龜、草龜、斑龜等，其他是蛇及蜥蜴，收養量已幾近爆滿。

其實地方是不夠用的，因為移民潮的關係，不斷有人「排隊」棄養，有人是出發前幾日才拿來，還說「你們不收就將龜扔掉」，幾近要脅。我們解釋都要輪候，但好少會拒絕幫助。

▲ 香港兩棲及爬蟲協會會址位處一觀塘工廈內，內已寄養了逾300隻動物，Victor也說要向「高空發展」才夠位置。(攝影︰馮柏偉)

Victor說由於不少國家都將巴西龜列為外來入侵物種，不准入境，故而棄養成風。

Victor說疫情加上移民潮，協會面臨不同的挑戰。

大量棄養個案，以前一個月收十幾隻巴西龜，去年年尾一至兩星期已經廿幾隻。疫情時因多人留家，是多人領養的，後來疫情略見緩和，領養人數又低返，現在的比率約是棄養4隻動物，先出到1隻領養。

▲ 會址內還有這泰加蜥蝪，來自南美洲，是二級瀕危動物。(攝影︰馮柏偉)

龜龜不懂張聲 痛苦被忽略

人們關注的寵物，多集中在貓、狗上，但兩棲及爬蟲類動物，相較而言絕對是「邊緣族群」。Victor表示，龜不似貓狗般有叫聲和肢體語言，以表達情緒。

龜其實好捱得，有時去到些金魚檔，可能天氣凍，龜會有肺炎甚至睜不開眼睛，旁人看不出問題，因牠們不懂張聲，故正正是受虐最多的一群。

Victor想帶出的信息是，寵物的生命是等值的。

不是金錢龜就好多人要，巴西龜就沒人理會。聽過很多難聽的說話，說「只是10元的價錢，為甚麼要救？」我們試過在高速公路救回一隻巴西龜，殼都爆了，真心感受到牠的痛苦，看了很多次獸醫，也花了5位數字的診金。

作為稱職的主人，Victor說除了照顧龜龜的起居生活外，他也呼籲主人別自行為烏龜「配藥」，因往往會弄巧反拙。

「他們也許覺得看獸醫太貴，所以當龜有甚麼異狀時，就自行上網找方法，最後亂買一堆藥物治療，但往往令龜的情況惡化。」Victor說兩棲及爬蟲算是珍禽異獸科，全港出名獸醫只有約五、六個，每次的診金都是200、300元，其實與一般獸醫收費相若，表示爬蟲動物若懷疑患病，應盡快帶牠到獸醫診所檢查。

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碩大盾臂龜 須活動空間

Victor目前在家中養有7隻龜，憶起初養龜時，他亦有不少難忘事。

「小時養巴西龜，兩隻一雌一雄，一直相安無事。到中二時一天放學回家，發現其中一隻受了傷，在小石上奄奄一息，原來雄龜正處於發情期，想與雌龜交配，雌龜不知就裏，竟將雄龜的生殖器官當食物。後來才知這情況頗常見，幸好及時發現，送去獸醫做手術，才得以保命。」

▲ Victor向學校及社區中心講解相關爬蟲類動物的保育事宜。 (相片來源︰被訪者提供)

除了水龜（即巴西龜、草龜、斑龜等），近年不少人會養陸龜，並帶牠們到公園「遛龜」，體形碩大相當惹人注目。Victor說陸龜除了盾臂龜外，還有傘尾陸龜等品種。

▲ 就是陸龜如這盾臂龜也要浸浸水，以讓牠排尿。「否則體內會積累結石，這幾顆就是獸醫從牠身上取出的。」(攝影︰馮柏偉)

「非洲盾臂龜是世上體形第3大的陸龜，最大的可以去到70、80厘米，僅次於亞達伯拉象龜。但牠們要較多的活動空間，家中要有花園和天台才好養。牠們也是素食者，肉類不能消化，主要吃乾草如牧草、新鮮的蔬菜如桑葉、油麥菜、番薯苗等……其實家中有空間和能力，我都想養。」Victor笑言。

▲ 所有龜種都要曬太陽，以助製造鈣質，讓龜殼不致變腍而堅硬。(攝影︰馮柏偉)

目前Victor在一所大學中修讀獸醫護士高級文憑課程，希望畢業後，繼續攻讀獸醫課程，並靠自己的專業知識幫助到更多不同的動物。



記者︰馮柏偉