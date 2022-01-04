【性侵3姊妹】表叔涉39年前漁船上性侵3表姪女　官指事主40年來受傷痛更大

▲ 現年58歲表叔涉於39年前在漁船工作，被指涉性侵3名當時年僅7至11歲表姪女。（資料圖片）

現年58歲表叔涉於39年前在漁船工作，被指涉性侵3名當時年僅7至11歲表姪女，其中1名事主於30多年後兩度重遇表叔才向丈夫透露事件。涉案表叔早前於高等法院經審訊後，被裁定強姦及非禮共5罪成立，押後至今（4日）判刑。代表律師求情指被告身心均受影響，法官則指，事主40多年來所受的傷害及痛苦更大，押後至下午判刑。



被告現年58歲，被控5項非禮及1項強姦罪，事主為3姐妹，案發時7至11歲。其中兩項非禮罪指被告於82年某天非禮大姐Y（事發時12至13歲），另於87年某天兩度非禮二妹X（事發時11歲）。另1項非禮罪則指被告於86年1月1日至87年12月底非禮三妹Z（案發時7至8歲），並於期間強姦Z。除涉及Z的1項非禮罪不成立外，陪審團裁定其餘5項控罪成立。



代表律師今早求情時指，要求法官考慮到本案事發距今時間久遠，當中存在特殊困難，案發時與現今處理同類案件框架不相同。法官則指案件涉及強姦年幼女童，不認為數十年前處理方式與現時有任何不同。



代表律師續指，以本案情節而言，應以6至8年為判刑起點，被告因本案而身心受影響，身體出現手震及耳鳴狀況，心理上亦因本案而產生壓力。

法官則指事主40多年來所受的傷害及痛苦更大，案發時她們極度年輕，被告當時已有社會經驗，應知悉「條線響邊」，與其教育程度無關。至於被告稱身體上的病況，法官認為懲教處所內可獲得治療。法官表示需時考慮，押後至下午判刑。



控方早前於開案陳詞指，3名事主X、Y及Z為三姐妹，現年分別45、52及42歲。案發時3姊妹的父親為漁民，並擁有一艘漁船，3人有時會到船上玩耍或居住。被告為3人表叔，並協助3人的父親打魚，有時會居於船上。



控方指3名事主分別於案發期間遭被告性侵，X事後沒有對任何人透露事件，因感到「呢件事講俾人聽係一件好醜怪嘅事」。直至2012及2018年，X分別兩度重遇被告，並告知丈夫「呢個人以前搞過我」，最終告知丈夫性侵事件，並向風雨蘭社工求助及報警，並揭發X的大姐及三妹均曾遭被告性侵。

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記者：林育慧