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【望月樓群組】蕭傑恒憂未尋回食客帶病毒或致源頭不明個案　倡加密檢測及縮短檢疫期

社會 12:16 2022/01/04

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理大醫療科技及信息學系副教授蕭傑恒。（資料圖片）

本港出現新冠變種病毒Omicron社區傳播，望月樓群組至今有5人確診及1人初步確診。理大醫療科技及信息學系副教授蕭傑恒表示，至今仍有6名望月樓的食客未尋回，擔心他們若帶病毒，屬無徵狀感染者，未來數天會出現源頭不明個案，引致社區大規模爆發。他又指Omicron變種病毒一般在7日內發病，認為隨著輸入個案愈來愈多，可將檢疫期由現時21日縮短至14日。

蕭傑恒今早（4日）接受電台訪問指，又一城望月樓仍有6名食客仍未能追蹤到，若有關人士屬無徵狀感染者，或會造成第二或第三代傳播，社區如出現2至3宗感染源頭不明個案，真正是第五波爆發的臨界點，情況會令人擔心，但他強調港府和理大已將所有個案做基因排序，只要與新、舊個案作比對，即可追蹤到傳播鏈。

他指出，Omicron最大特色是繁殖速度快Delta 70倍，潛伏期較Delta短，僅有3日，即短期內產生的病毒量遠較Delta多，因此在檢測方面要做得更密，近乎每日一檢。他說，由於感染Omicron變種病毒一般7日已病發，建議隨著輸入個案愈來愈多時，可將檢疫期由現時21日縮短到14日，因若留在檢疫酒店內太長時間，會增加感染風險。

另外，他又表示，菲律賓抵港的外傭確診比率高，在防疫酒店內有機會造成傳播，擔心她們在即將離開檢疫酒店時才感染，然後在社區出現徵狀，情況將不理想。

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責任編輯：郭詩詩

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