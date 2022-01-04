【不明源頭】42歲居屯門男測量師初步確診北角上班　未曾訪又一城及望月樓

▲ 今日下午接獲一宗初步確診源頭不明個案，涉及一名42歲男測量師。

本港新冠變種病毒Omicron威脅未解，今日(4日)新增一宗初步確診個案，暫時未找到感染源頭，亦未找到有否密切接觸者與望月樓群組有關，患者未有接種疫苗。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，今日下午接獲一宗初步確診個案，涉及一名42歲男測量師，與太太及女兒居屯門翠寧花園，初步流行病學調查顯示患者無去高危場所，包括又一城或望月樓，並無與其他確診個案接觸。

他稱，患者於北角上班，檢出帶有N501Y及T478K，疑感染Omicron；周日出現頭痛及發燒，昨日到私家醫生求診，檢測後初步陽性，CT值大於30，即病毒量低；潛伏期間主要上班，曾帶女兒參與活動，亦曾訪不同食肆，憂慮社區已現隠形傳播鏈。

港大微生物學系講座教授袁國勇直言，當出現源頭不明個案，即社區已現隠形傳播鏈，要斬斷傳播鏈應找出所有密切接觸者，有輕微症狀都檢測隔離，及追查所有密切接觸者。

他認為屯門區多空勤人員居住及活動，該區人士需特別緊張及合作，似曾訪望月樓人士願意檢測及隔離，其他市民都應盡快打疫苗。

昨日新增29宗確診個案，當中有26宗懷疑感染Omicron，望月樓群組再多一人確診，累計5宗確診；另有40宗初步確診，亦涉一名望月樓食客檢疫期間初步陽性。詳情即看【下一頁】

同日新增個案中，有20宗來自菲律賓，有19宗為新來港外籍傭工，當中13宗在入住檢疫酒店後才驗出陽性。衞生防護中心經初步調查後，病人或於當地接觸同樣源頭確診、或是機場、飛機上感染。詳情即看【下一頁】

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責任編輯：陳正怡