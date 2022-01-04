【陳年內褲】男友下體長期散發異味　女友驚見一堆陳年內褲：他穿了8年

▲ 男友下體長期散發異味，女友發現對方有一堆內褲穿了8年仍繼續穿，懷疑因而引發異味。

內衣褲是最貼身的衣物，應勤替換。不過台灣有女網民大呻，發現男友下體散發異味，經了解後，驚揭對方有一堆內褲穿了8年仍繼續穿，令她傻眼，直言「快吐血」。

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男友內褲穿8年仍繼續穿

該名女網民在討論區「Dcard」以〈男友的內褲的居然穿了快八年...〉為題發文，表示正考慮是否要送一堆新內褲給男友，並詢問網友意見。她直言被男友氣死，認為他下體體味濃，是與那堆陳年內褲有關：

一直以來都覺得男友的私處味道有點重，有次委婉地討論之後才發現…他的那堆內褲居然穿了快八年。他居然還秉持著只要沒破就可以繼續穿的神邏輯！！我整個快吐血……

她形容，男友那堆是「陳年原味老內褲」，褲頭鬆了，褲管更起毛粒；因穿著多年，亦已褪色，由「藏藍」變成「灰藍」。從相片可見，內褲明顯殘舊，「走樣」、褪色。

因此，她正猶豫應否為男友買新內褲，但又怕過度干涉其生活，令對方感到不被尊重。不過，她的確覺得穿了八年也不替換，「這樣對身體很不好」，故詢問網友意見，並問有沒有哪些內褲可推薦。

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網友：確定味道來自內褲嗎？

帖文內容引起共鳴，有網友表示自己和身邊親友的一批內褲同樣穿著多年。另有網友質疑味道未必來自內褲，不過，亦有人同意樓主的做法，為健康著想，應為男友買一批新的。

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醫生：發霉內衣褲或引發紅疹

若內衣褲發霉，還適宜繼續穿著嗎？台灣皮膚科醫生蔡逸姍早前接受媒體訪問時表示，以往有不少年輕女生因發霉內衣褲接觸到皮膚，誘發濕疹。她指出，敏感肌膚若接觸到發霉的貼身衣物，可導致肌膚紅癢起疹，一旦抓破傷口，有機會造成細菌感染。

她提醒，內衣褲洗後晾在浴室中，容易滋生霉菌，所以應盡量掛在通風處，適度曝曬陽光，確保接觸肌膚那一面維持乾燥狀態。而已泛黃、有污垢異味的內衣褲就應及時丟掉。

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責任編輯：羅嘉欣