【昏迷女童】發展評估反應為1至3個月大嬰兒　天瑜屬嚴重智障9月將讀特殊學校

▲ 因醫療事故成植物人的6歲天瑜，發展評估反應是只有1至3個月大嬰兒。

本港6歲女童周天瑜因醫療事故淪為植物人，至今卧床約20個月，爸爸不時在網上更新女兒的最新狀況，並不停去為天瑜討回公道。近日醫生給天瑜做了一個發展評估，指出6歲的她現時的反應只等如初生嬰兒。

醫療事故成了植物人

6歲女童天瑜於3年前確診患上橫紋肌肉瘤，惟去年於瑪麗醫院進行切除腫瘤手術期間出現醫療事故，家人指院方疏忽包括手術中延誤了給病人輸血長達48分鐘。當時4歲的天瑜在2020年5月手術後全身癱瘓，昏迷不醒，成了植物人，至今卧床約20個月。

周爸爸成立了網上群組「天瑜醫療事故關注組」，昨日（3日）發帖文更新女兒的情況，女兒最新被評估為嚴重智障。

今天，醫生給天瑜做了一個發展評估，得岀的結果是天瑜現在的反應大概是等如一個1-3個月的嬰兒，已屬嚴重智障。

▲ 屬嚴重智障的天瑜將於9月被安排入讀特殊學校。（圖片︰天瑜醫療事故關注組fb）

屬嚴重智障將入讀特殊學校

此外，天瑜爸爸又指在今年9月份，將會安排入讀特殊學校。對此，有網民問及天瑜小妹妹現時如此情況是否適合上學，爸爸有留言回應，他都曾就此問題問及醫生。

我其實都有問過醫生，其實佢返學真係會學到嘢？醫生話，俾多啲聲音剌激佢都係好事。

最新影片︰DSE狀元陷抑鬱曾休學 做動物義工走出低谷棄醫科轉讀獸醫

按摩頭部有強烈反應

由其他影片所見，天瑜未有恢復言語能力，但爸爸跟她說話及按摩時會出現反應，頭部及眼睛郁動，感受到外界的刺激。譬如周父於1月1日發布影片中，爸爸當天到醫院利用黃天賜醫師教授的手法為天瑜按摩，當中天瑜曾有兩次較為強烈的反應，據悉醫師指出天瑜有痛感反應是好事，要多加按摩，使其血氣更為暢通，有助改善體質。

在新的2022年，網民都為天瑜加油集氣，鼓勵爸爸，有的分享「不用擔心入讀特殊學校，支援好多，我仔仔都係入讀特殊學校，入到學校識多啲朋友同其他訓練，有機會更加好」、「等你搬了家，在一個可行情況接天瑜回家，讓天瑜適應家中的生活加上適當嘅治療，我信有一日天瑜會好起來」、「每天逐少逐少進步，一定好快好起來」等。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

不排除召開記者招待會

另一方面，周父仍堅持為女兒討回公道，望涉事醫院作出交代，藉此避免出現其他醫療事故。周父就瑪麗醫院疑涉在天瑜的醫療事故裡有隱暪和延遲通報，多次去信，在去年11月17日及12月17日，獲得的回覆是「事件已經進入法律程序，故此院方不方便就臨床處理作岀回應」。失望的爸爸表示如醫管局繼續拒絕回答和處理訴求，不排除召開記者招待會並邀請當局負責人岀席進行現場答辯等。

▲ 熱心的市民關心天瑜，送上心意卡為天瑜一家打氣。（圖片︰天瑜醫療事故關注組fb）

周父希望大眾持續關注事件，集合大家的力量，向有關部門發送電郵，為天瑜討回公道同時，也讓醫管局向公眾交待事件。

如果醫護霸權是座大山，我願意做這個愚公。但我相信，我不是孤軍作戰。

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：顏紫燕