【望月樓群組】66歲婦初步確診累計6人染疫　袁國勇下午到望月樓視察

▲ 九龍塘又一城望月樓疫情愈演愈烈，至今累計已有6人染疫。（經濟日報資料圖片）

九龍塘又一城望月樓疫情愈演愈烈，至昨日(3日)累計已有5人確診，並有一人初步確診，涉及一名66歲退休女患者，當日進餐位置距首名患者數十米。詳情請見【下一頁】

據了解，港大微生物學系講座教授袁國勇今日下午將到又一城望月樓視察及後會見記者。消息指，仍未取得聯絡的6名食客已尋回，獲安排檢疫，經檢測後呈陰性。

涉疫的66歲女患者退休人士，居大圍碧田街恒峰花園2座，當局昨晚已圍封當處強制檢測，約660名居民接受檢測 無發現陽性檢測個案。詳情請見【下一頁】

至於昨日群組新增一名38歲女子確診，涉早前確診的34歲地盤工妻子，於荃灣德士古道178至182號山德士中心15樓工作，最後上班日期為上月30日。詳情請見【下一頁】

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責任編輯：陳正怡