【拉埋天窗】東奧花痴訪問「劍神」張家朗 陳約臨低調嫁美日混血兒男友

▲ 陳約臨低調嫁美日混血兒男友。

曾在東京奧運中訪問「劍神」張家朗而備受質疑的陳約臨，宣布與圈外美日混血兒男朋友Daveid低調結婚，並發佈二人的結婚相。陳約臨宣佈婚訊，並指由於疫情關係令異地戀變得困難，但可以手牽手修成正果，感到非常幸運。

WE GOT MARRIED！終於可以宣布了 我們結婚了！疫情關係 令異地戀變得更加困難了，平時看著那個iPhone 12裡的他，現在再看看身旁這個1:1 比例的他，真幸運我們可以手牽手修成正果，以後，請多多指教啦！



花痴訪問張家朗備受關注

陳約臨備受觀眾關注，是由於「193劍神」張家朗於東京奧運男子花劍個人賽中奪金，賽後接受香港媒體訪問，代表TVB的記者陳約臨代表TVB提問時「花痴」上身，在直播時語出驚人地表示「而家所有人都睇住你做live，我...我...我好鍾意你呀，點算？」及後更多次打斷張家朗的說話，「我要叫你金家朗，唔得！唔得！你係香港人嘅驕傲，好proud of you。」最後更揚言想送飛吻給張家朗。

頭先做live時問香港市民想對你做咩，佢哋叫我畀個飛吻你，但因為有Social Distancing（社交距離），所以哈哈哈！支持你！

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由於其訪問被指花痴，被網民狠批表現有失記者專業。不過，陳約臨事後表示自己早在2017年當體育主持時已留意張家朗，並堅持自己的提問沒錯，並無有失專業之處。

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陳約臨（Kelly）出生於上海，小學來到香港定居，畢業於珠海學院新聞與傳播學系，2016年經澳門選美連盟選為2016年度國際小姐選美活動的香港代表，並贏得「亞洲皇后」獎項。 她於2017年加入TVB，曾主持《3日2夜》、《港生活•港享受》等，當中不乏性感演出。

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而陳約臨的外表並非符合港人一般的審美標準，擁有鳳眼及健康膚色的她曾自言外觀較適合外國人的品味，並不介意網民的批評。 演藝事業以外，陳約臨亦同時為母校珠海學院新聞與傳播學系兼任講師，教授學生的採訪及主持技巧。