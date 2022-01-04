【奢華家品】HERMES加持百年老字號Saint Louis　400年歷史最強水晶家品

▲ Sofa-side桌子由經加工過的啞光天然木材和黃銅製造。（$33,500/圖片品牌提供）

歷史的印記，永遠都不會被忘記，就好像擁有432年歷史的水晶品牌Saint-Louis，它曾經是法王路易十四的指定玻璃廠商，來到今天更是大家熟悉的皮具品牌HERMES旗下猛將，有著這兩個金漆招牌，難怪一提起最頂級的水晶品牌就非它莫屬。

有著過百年歷史的品牌，世上難求，更何況有400多年，Saint-Louis仍然存活於今個世紀，你可以說是奇蹟，畢竟品牌經過多過世紀，夠屹立不倒的，當然還有賴工藝上的承傳、高超的品質和設計上配合時代作出的演進。當大家將品牌繽紛的水晶細意欣賞時，儼如4百多年的歷史握在手中，它已經不再是一般的商品那麼簡單，而是在時代巨輪見證下的結晶。

說到品牌歷史，可追溯到路易十四時期，當時還未命名Saint-Louis時早已鋒芒畢露，是只供貴族使用的水晶飾品，及後法王批准在16世紀Munyzthal玻璃作坊的原址上建造一家玻璃廠房，並以Saint-Louis為名。

不過，在歷史的洪流豈會令它一帆風順，第一次世界大戰期間令品牌結束，到了1919年才重新營運過來，1995年正式被HERMES羅致旗下，正所謂「大樹好遮蔭」，一直至今。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

今天的Saint-Louis於產品上呈現非常多元化的一面，項目包括燈飾、餐具、裝飾品、家具、其中一項最為人知曉品牌招牌式的小擺設——紙鎮等，大家從以上的產品上均可以看到工匠們通過上色、加入24K金、鉑金和鑽石單面切割成梨形、橄欖形等技術，帶出Saint-Louis在水晶市場上只此一家的絕頂工藝。

另外不可不提近年推出的Folia燈飾系列，創作團隊的設計靈感來自品牌廠房外四周的森林，燈飾應用上經切割成葉形斜角的水晶，配合來自法國被加工上白色、黑色、棕色和啞光清漆實木（甚至提供半訂製服務），令這個系列成為近年Saint-Louis的焦點作品。

產品查詢：2601 4811

記者：何偉雄