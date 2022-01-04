【新冠肺炎】前港姐機師老公成密切接觸者　戚黛黛舉家搬入強制隔離營

▲ 前港姐機師老公為密切接觸者。

日前因有國泰員工被揭違反防疫規外出，引致Omicron變種病毒流入本港社區，繼而出現望月樓群組，或爆發第五波疫情。而2003年香港小姐季軍戚黛黛任職飛機師的丈夫，就被確定為密切接觸者，現時戚黛黛舉家已搬入強制隔離營。

港姐戚黛黛自2016年結婚後，已淡出娛樂圈，昨日她在IG分享多張圖片，原來其機師丈夫跟最近確診的其中一位機師是密切接觸者，因而她跟丈夫舉家都須入住強制隔離營。

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戚黛黛分享圖片中，可見她跟老公要分房入住，而隔離營房間有一張大雙人床，空間尚算闊落，而另一相中就見到床邊檯上放滿了杯麵、生果及零食等，另有小型電視機，在14日內可作為解悶，而不少網民及其好友也留言叫戚黛黛保重。

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戚黛黛在03年選港姐並成為三甲後，雖已淡出，但跟多位不同屆的港姐關係很好，如朱凱婷（Heidi）、陳茵媺、張嘉兒、曹敏莉等，並經常聚會，在社交平台分享靚相。

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現有一子的戚黛黛，外表和身型也跟選港姐時分別不大，絕對是靚媽一名。