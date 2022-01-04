【孝順仔女】6子女翻新舊屋賀父母結婚周年　入伙8小時慘遇水災家具裝修盡毀

▲ 有6名子女翻新舊屋賀父母結婚周年，但入伙8小時不幸遇上水災。

天災無法控制，馬來西亞有6兄弟姊妹早前秘密裝修舊屋，祝賀父母結婚36周年。可是，一家人入伙8小時即遇上水災，家具、電器及新裝修全毀，子女雖感到失望，但慶幸家人在水災中都平安無事。

送父母結婚周年禮物

綜合馬來西亞傳媒報道，女網民Alia Abdul Halim於12月29日在facebook分享經歷，她早前聯同5個兄弟姊妹，計劃將位於馬來西亞彭亨州文冬縣的老家翻新，打算給父母一個驚喜，作為送給雙親結婚36周年的禮物。他們由12月16日起，花了兩天時間，從天花到地板都粉飾過，並換了全屋家具，Alia形容老家「100%新裝修，100%新家具」。

除了天花和地板需聘請工人處理外，孝順的6兄弟姊妹包辦了大部分裝修，直至12月18日凌晨2時才完工。同日下午他們邀請父母到舊屋慶祝結婚周年，兩老見到煥然一新的景象都很驚訝，更感動落淚，媽媽還笑說「我忘記老家原來的樣子」。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

一家人與親友歡度了開心的一天，Alia與兄弟姊妹看到父母喜悅的淚水，感覺一切都按計劃進行，他們的夢想成真，為父母送上驚喜的結婚禮物。

最新影片：DSE狀元陷抑鬱曾休學 做動物義工走出低谷棄醫科轉讀獸醫

新裝修只維持8小時

不過，當晚約11時半水位開始上升，老家亦漸漸水浸起來，他們只能匆忙走出房子，到附近的學校避難。Alia指老家的新裝修只維持了約8小時，因受水災影響，結果房子被泥水覆蓋，家具和電器都報銷了，惟一值得慶幸的是，一家大小都平安無事。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

一家人現在忙於清理房子，6兄弟姊妹希望再次重建老家，還父母一個漂亮的房子。她又感謝在洪水期間幫助他們的人，包括為他們提供衣服及食物的好心人。

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳