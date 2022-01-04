【樂壇校友】叱咤生力軍女歌手金銀得主為校友　張蔓姿炎明熹同讀聖安當女書院

▲ 負責頒獎的森美爆出張蔓姿和炎明熹為校友，同讀聖安當女書院。

在剛過去的《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》中，生力軍女歌手的金獎和銀獎分別由張蔓姿和炎明熹奪得，負責頒獎的森美爆出二人為校友，同為聖安當女書院的學生，笑言「恭喜聖安當女書院」，並稱朱蓓蕾校長曾讚揚炎明熹是好榜樣，炎明熹需多謝學校和校長。

「叱咤樂壇生力軍女歌手」金、銀、銅獎分別由張蔓姿、炎明熹和姚焯菲（Chantel）奪得。負責頒獎的森美提到，有次擔任聖安當女書院一個講座的主講嘉賓，當時朱蓓蕾校長大讚炎明熹是好榜樣，能兼顧歌手、學生的本份，同學們都好支持和愛錫她，森美提醒Gigi要多謝朱校長。

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森美又憶述早前叱咤在昂坪舉行記者會，結束時才看到Gigi化妝整頭，及後得知Gigi剛放學趕過來，即使錯過了記者會和大合照時間，也趕來拍攝場刊照片，故森美藉此機會讚揚Gigi的態度很好、很乖。

張蔓姿為炎明熹師姐

到森美公布金獎得主時，稱「生力軍女歌手」史上首次金、銀得主來自同一間學校，之後高呼「恭喜聖安當女書院」。原來現年27歲的張蔓姿是炎明熹的師姐，且同叫Gigi，兩人真是非常有緣。

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年僅16歲的炎明熹原名王佳恩，於參加TVB選秀節目《聲夢傳奇》前決定改藝名，Gigi為家中長女，有一弟一妹。Gigi返回學校會沿用王佳恩的名字。

她自小喜愛唱歌，深受內地歌唱選秀節目《中國好聲音》影響，年幼時已模仿參加者，於網上下載歌曲來練習。12歲那年Gigi在家人安排下，到星格流行音樂學院接受唱歌及舞台演出的專業訓練，曾出戰多個歌唱比賽贏得獎項。最終Gigi在節目《聲夢傳奇》奪冠而入行。

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Gigi選修服裝成衣及視藝科

除了唱歌，Gigi亦喜歡設計和畫畫，她在學校亦選修服裝成衣與紡織和視覺藝術科，她早前為學校拍攝宣傳片時，以本名介紹自己叫王佳恩Gigi，今年讀中五。片中的她專心繪畫，又展示其畫作、所設計的服裝及與老師同學的合照等，可見Gigi在校內人緣甚佳，她感謝學校給予她發揮空間及支持她兼顧工作。

我比較鍾意藝術，學校給予我們很多發揮空間，所以這間學校真的很適合我。老師和同學都對我很好，他們除了教我書本上的知識之外，還很注重我們的品格培養，好像要待人有禮、做事要認真堅毅，遇到困難的時候要如何面對，我覺得這些對我成長和現在的工作都很有幫助。

▲ Gigi在學校宣傳片中，以本名王佳恩Gigi去介紹自己。（影片截圖）

聖安當40個自行分配學位

位於油塘的聖安當女書院是觀塘區著名女校，創校於1972年，是一所資助中學，校訓是「明理常樂」。著名校友還包括趙學而、鄧穎芝、黃榕，以及前新聞主播王春媚及林燕玲等。

該校主要以母語教學，除了英文及高中課程的物理、化學、生物、數學課程延伸單元二採用英文教學之外，其餘皆以中文教學。為了加強學生的「兩文三語」能力，中、英文科按學生能力分組上課，更聘外籍英語老師授課。

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另外，該校設有30多項課外活動，涵蓋學術、制服團體/服務、體育、藝術4個範疇。而校方亦鼓勵學生參加社會服務、聯校活動及各項香港校際比賽。

聖安當女書院即日起至1月17日接受「中一自行分配學位申請」，提供40個自行分配學位。面試將於2月19日、26日及3月5日舉行，學校將會約見全部申請學生，面試以小組形式進行，時間約40分鐘，以英語及廣東話對答。詳情【按此】

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責任編輯︰王明芳