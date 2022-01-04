【新春2022】星巴克新春虎年系列產品　12生肖藏品粉絲必搶

▲ 星巴克新春系列商品十分多元化，有咖啡杯、隨行杯不鏽鋼水樽等等，賣相精緻。(餐廳提供)

每逢農曆新年，星巴克均會推出以生肖為主題的系列商品，今年的新春虎年系列商品包括20多款特色杯具及喜慶飾品，其中包括兩款紅色的生肖杯具，是星巴克每年度均推出的十二生肖收藏品系列。

今年的12oz 新春虎年咖啡杯及3oz 新春虎年咖啡杯，是星巴克迷絕對不能錯過的收藏品，兩款不同容量的咖啡杯，讓你飲用美式咖啡或特濃咖啡時都有可愛老虎相伴。而生肖祝褔飄雪球及錢箱亦是每年必備的節慶飾品。

新春系列商品還有鮮艷的黃色、湛藍及橙紅為主調的咖啡杯，還有不鏽鋼隨行杯、不鏽鋼水樽，以不同卡通小老虎蹦跳玩耍的活潑模樣，與您同賀新年。同時更配合簡單的形狀及線條，勾畫出代表吉祥的金桔、太陽及星星圖案。新春虎年星巴克熊更穿上了可愛的老虎服裝，手握著柑橘，以歡樂與喜悅慶祝2022年的來臨。

▲ 星巴克精選甜點禮盒(178元)

另外，星巴克推出拜年必備的星巴克精選甜點禮盒(178元)，當中內含4款精美甜點，包括：全新治抹茶蛋卷 x 9 條（一盒9條）、全新夏威夷果仁曲奇（一盒4件）、楓糖味蝴蝶酥（一盒4件）、特濃咖啡果仁曲奇（一盒4件）。

記者：招美寶