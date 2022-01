【張敬軒演唱會】軒仔讚C AllStar應奪至尊唱片　炎明熹夥《聲夢傳奇》學員捧場

▲ 軒仔邀C AllStar任嘉賓。

《The next 20》 張敬軒演唱會來到第十場,軒仔請來 C All Star任嘉賓,台上更揚言,今年「叱咤樂壇至尊唱片大獎」個人覺得應該由C AllStar得到,令 C All Star感動萬分, 頻頻多謝皇上眷顧。昨晚一班《聲夢傳奇》學員也有捧場,向曾客串任導師的軒仔打氣。

邀請嘉賓前,軒仔謂小時侯簽第一間唱片公司曾遇上騙子,要他先付五萬元費用,然後表示會幫他出一隻獨唱及半首合唱歌。他反問為何會有合唱時,當時公司回應,「你個樣有病咁,又黑又瘦 ,我們會將你做個組合。個組合就叫 『銀河傳說』!」獨生子的他心裡一度高興,有人陪伴上台唱歌是樂事。

不過銀河傳說最後沒有出世,他跟觀眾說:「以前廣州有一個地方,叫銀河,等如香港的和合石!當然我最後都係冇去到銀河啦!所以今晚要圓我想做組合的美夢,一嘗組合滋味,請我隊友出來!」接著C AllStar 升出來跟他合唱《集合吧,地球保衛隊》。

▲ 自爆出道幾乎成為組合成員。

C AllStar台上表示,細細個已經聽軒仔歌,安仔更現場清唱幾句中三時最鐘意軒仔的一首歌《遙吻》,令觀眾十分開心。

五人互相恭喜對方頒獎禮獲得好成績,C AllStar談到頒獎禮後看軒仔做的直播,沒想到這麼忙和累的他,竟然於直播中仍眷顧提到四子專輯,實在是謝皇上隆恩。

▲ 《聲夢》員捧場。

軒仔平心而論:「《人類世》應該是今年至尊大碟,我覺得成張唱片慨念又完美又貫穿C AllStar精神。」C AllStar就表示如果這獎有兩個就好,他們可以一起得獎。

軒仔大方話: 「好呀,一陣我返去劈開佢一半給你們」獲得全場掌聲。繼而C AllStar再唱了《留下來的人》送給觀眾作結。

