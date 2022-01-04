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【張敬軒演唱會】軒仔讚C AllStar應奪至尊唱片　炎明熹夥《聲夢傳奇》學員捧場

娛樂 13:37 2022/01/04

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軒仔邀C AllStar任嘉賓。

《The next 20》 張敬軒演唱會來到第十場，軒仔請來 C All Star任嘉賓，台上更揚言，今年「叱咤樂壇至尊唱片大獎」個人覺得應該由C AllStar得到，令 C All Star感動萬分， 頻頻多謝皇上眷顧。昨晚一班《聲夢傳奇》學員也有捧場，向曾客串任導師的軒仔打氣。

邀請嘉賓前，軒仔謂小時侯簽第一間唱片公司曾遇上騙子，要他先付五萬元費用，然後表示會幫他出一隻獨唱及半首合唱歌。他反問為何會有合唱時，當時公司回應，「你個樣有病咁，又黑又瘦 ，我們會將你做個組合。個組合就叫  『銀河傳說』！」獨生子的他心裡一度高興，有人陪伴上台唱歌是樂事。

不過銀河傳說最後沒有出世，他跟觀眾說：「以前廣州有一個地方，叫銀河，等如香港的和合石！當然我最後都係冇去到銀河啦！所以今晚要圓我想做組合的美夢，一嘗組合滋味，請我隊友出來！」接著C AllStar 升出來跟他合唱《集合吧，地球保衛隊》。

自爆出道幾乎成為組合成員。

C AllStar台上表示，細細個已經聽軒仔歌，安仔更現場清唱幾句中三時最鐘意軒仔的一首歌《遙吻》，令觀眾十分開心。

五人互相恭喜對方頒獎禮獲得好成績，C AllStar談到頒獎禮後看軒仔做的直播，沒想到這麼忙和累的他，竟然於直播中仍眷顧提到四子專輯，實在是謝皇上隆恩。

《聲夢》員捧場。

軒仔平心而論：「《人類世》應該是今年至尊大碟，我覺得成張唱片慨念又完美又貫穿C AllStar精神。」C AllStar就表示如果這獎有兩個就好，他們可以一起得獎。

軒仔大方話: 「好呀，一陣我返去劈開佢一半給你們」獲得全場掌聲。繼而C AllStar再唱了《留下來的人》送給觀眾作結。 

最新影片：蔣家旻訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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