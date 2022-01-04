【血壓高】8歲男童經常莫名頭痛　一測血壓150/ 100醫生揭患血壓高

▲ 8歲男童經常莫名頭痛，一測上壓150、下壓100，屬血壓高。

高血壓並非成年人專利。江蘇一名8歲男童經常莫名地感到頭痛，由於體型偏胖，醫生為其檢查血壓，結果一測就測出上壓150、下壓100，證實屬於高血壓。

綜合內媒報道，江蘇一名8歲男童豆豆經常莫名地感到頭痛，前往求醫時沒有發燒、咳嗽、明顯嘔吐等問題，由於體型比較偏胖，醫生考慮到會否有高血壓問題，於是為他檢查，結果測出上壓150、下壓100，屬於高血壓。

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▲ 8歲男童豆豆經常莫名地感到頭痛，求醫揭患高血壓。

泰州市中醫附兒科主任王愛珍表示，頭痛往往是高血壓的常見症狀之一，而豆豆的頭痛就和高血壓有很大關係。醫生指要留意豆豆是否屬於肥胖所致的高血脂、高血糖而導致高血壓，亦要留意豆豆的腎血管，因其腎動脈狹窄，有腎性高血壓。

醫生提醒，避免過量攝入油炸、高糖、高鹽食品。如有高血壓家族病史，家長更要控制孩子的飲食。

兒科醫生溫希蓮曾指出，由於香港的兒童要應付大量功課及考試，愈來愈多留在室內活動，肥胖問題更為嚴重。她憶述，早年曾有一名讀高小的男學生有血壓高問題，因每日起碼打機半小時，加上喜歡吃零食及跟汽水，當時他重達逾132磅，比同齡男生平均70磅，超重差不多一倍。幸好他升上中學後積極減肥，身體亦較以往健康。

責任編輯：羅嘉欣