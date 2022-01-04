  • 19°C
香港時間 : 2022104日 (週二) 18:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【血壓高】8歲男童經常莫名頭痛　一測血壓150/ 100醫生揭患血壓高

醫生診症室 16:33 2022/01/04

分享：

熱門 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

8歲男童經常莫名頭痛，一測上壓150、下壓100，屬血壓高。

高血壓並非成年人專利。江蘇一名8歲男童經常莫名地感到頭痛，由於體型偏胖，醫生為其檢查血壓，結果一測就測出上壓150、下壓100，證實屬於高血壓。

綜合內媒報道，江蘇一名8歲男童豆豆經常莫名地感到頭痛，前往求醫時沒有發燒、咳嗽、明顯嘔吐等問題，由於體型比較偏胖，醫生考慮到會否有高血壓問題，於是為他檢查，結果測出上壓150、下壓100，屬於高血壓。

最新影片推介：

8歲男童豆豆經常莫名地感到頭痛，求醫揭患高血壓。

泰州市中醫附兒科主任王愛珍表示，頭痛往往是高血壓的常見症狀之一，而豆豆的頭痛就和高血壓有很大關係。醫生指要留意豆豆是否屬於肥胖所致的高血脂、高血糖而導致高血壓，亦要留意豆豆的腎血管，因其腎動脈狹窄，有腎性高血壓。

醫生提醒，避免過量攝入油炸、高糖、高鹽食品。如有高血壓家族病史，家長更要控制孩子的飲食。

兒科醫生溫希蓮曾指出，由於香港的兒童要應付大量功課及考試，愈來愈多留在室內活動，肥胖問題更為嚴重。她憶述，早年曾有一名讀高小的男學生有血壓高問題，因每日起碼打機半小時，加上喜歡吃零食及跟汽水，當時他重達逾132磅，比同齡男生平均70磅，超重差不多一倍。幸好他升上中學後積極減肥，身體亦較以往健康。

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【抗高血壓】上壓130＝高血壓或需服用降血壓藥　藥劑師拆解服藥飲食禁忌
13:43 2020/09/23
【抗高血壓】上壓130＝高血壓或需服用降血壓藥　藥劑師拆解服藥飲食禁忌
【抗癌蔬菜】西蘭花有助抗癌降血壓　營養師拆解功效揭4類人不宜多吃
16:16 2021/01/26
【抗癌蔬菜】西蘭花有助抗癌降血壓　營養師拆解功效揭4類人不宜多吃
【高血壓】從飲食吸收鉀鎂有助降血壓　血壓高人士必食11種降血壓食物
15:35 2021/11/19
【高血壓】從飲食吸收鉀鎂有助降血壓　血壓高人士必食11種降血壓食物

你可能感興趣

【抗高血壓】上壓130＝高血壓或需服用降血壓藥　藥劑師拆解服藥飲食禁忌
13:43 2020/09/23
【抗高血壓】上壓130＝高血壓或需服用降血壓藥　藥劑師拆解服藥飲食禁忌
【抗癌蔬菜】西蘭花有助抗癌降血壓　營養師拆解功效揭4類人不宜多吃
16:16 2021/01/26
【抗癌蔬菜】西蘭花有助抗癌降血壓　營養師拆解功效揭4類人不宜多吃
【高血壓】從飲食吸收鉀鎂有助降血壓　血壓高人士必食11種降血壓食物
15:35 2021/11/19
【高血壓】從飲食吸收鉀鎂有助降血壓　血壓高人士必食11種降血壓食物
兒童健康 健康問題 高血壓 頭痛 肥胖 高血脂

最高瀏覽

【受騙疑雲】迪士尼年票取消免費泊車變$220　金卡苦主︰離晒大譜迫人升白金
14:13 2022/01/01
【受騙疑雲】迪士尼年票取消免費泊車變$220　金卡苦主︰離晒大譜迫人升白金
【強制檢測】再增21處列入強檢名單涉Omicron病人到訪　包括銅鑼灣崇光及TimesSquare豐澤【附名單】
09:28 2022/01/01
【強制檢測】再增21處列入強檢名單涉Omicron病人到訪　包括銅鑼灣崇光及TimesSquare豐澤【附名單】
【求職奇遇】名校碩士見工8次全失敗　遇好心面試官點醒立即獲聘
17:45 2021/12/30
【求職奇遇】名校碩士見工8次全失敗　遇好心面試官點醒立即獲聘