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【新冠疫苗】新任議員林哲玄聯同9個醫護組織聯署　緊急呼籲長者等高危人士盡快打針

社會 13:46 2022/01/04

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新任議員林哲玄聯同9個醫護組織聯署，強烈呼籲長者等高危人士盡快打針。（經濟日報資料圖片）

本港新冠變種病毒Omicron威脅未解，至今已錄102宗Omicron確診個案。立法會醫療衞生界議員林哲玄聯同香港執照醫生協會、私人執業專科醫生協會、牙醫學會、西醫工會等9個醫護組織，發表聯署聲明，直指第五波疫情一觸即發，緊急呼籲長者、長期病患及其他免疫力較弱的人士，盡快接種新冠疫苗。

聲明提到Omicron已經進入本港社區，現在是是阻止第五波疫情爆發的關鍵期，又指Omicron傳播力強大，較Delta以及所有已知品種多數倍；而疫苗能大減受感染者病情，及大幅降低深切治療需求和死亡率，惟本港 整體接種率仍然落後於不少發達地區，長者的接種率更非常低。

聲明續指，Omicron死亡率表面看來較低，是因為不少患者已接種疫苗，憂未有接種的人士，尤其長者的風險更高，緊急呼籲所有市民，包括長者、長期病患者及其他免疫力較弱人士，趕緊接種新冠疫苗；而因應Omicron 傳播之快令醫學追踪難上加難，市民亦應避免到人多聚集的大型活動。 

參與聯署包括執照醫生協會會長張漢明、私人執業專科醫生協會會長郭寶賢、醫學組織聯會會長張文勇、中華醫學會會長陳真光、牙醫學會會長王志偉、西醫工會會長梁漢輝、女醫生協會會長余詩思、醫護誠信同行副主席王予婷，及專業人士協會主席龐朝輝。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

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責任編輯：陳正怡

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