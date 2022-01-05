【不離不棄】26歲兒患多重障礙永久失明　單親媽孭仔遊世界體驗生活

▲ 澳洲一名單親媽與患多重障礙的兒子環遊世界。

兒子身患重病，母親仍不離不棄照顧。澳洲一名43歲單親媽媽，26年來照顧患多重障礙、失明的兒子，揹着他環遊世界，曾到訪美國夏威夷及印尼峇里島。縱然疫情打亂外遊計劃，媽媽仍堅持帶他遊遍澳洲各地，讓兒子用觸感、聽覺及嗅覺感受世界。

綜合外媒報導，澳洲單親媽媽Niki Antram在17歲誕下兒子Jimmy，發現他反應較其他嬰兒遲鈍，得知他患多重障礙，及後又發現他患失明及癲癇症，生活將無法自理。她多年來盡力照顧兒子，為了讓Jimmy體驗生活，Niki揹他環遊世界，曾遠赴夏威夷及峇里島旅行。

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母子同遊享受生活

原本Niki想帶兒子前往加拿大旅遊，卻因疫情而暫未能成行。母子留在澳洲享受生活，現年26歲的Jimmy受媽媽薰陶而愛上戶外活動，愛坐在沙灘上吹海風及聆聽海浪聲。Niki指她不愛用輪椅推兒子，想趁自己還有力氣時，揹着他感受世界。

我在他出生時便承諾要給他最好的生活，讓他有不一樣的人生。

她坦言帶兒子外出不容易，每次旅行前都會準備足夠的尿片及衣物，亦會詳細規劃行程，提前致電各旅遊景點、酒店及餐廳，確保他們有無障礙設施可供使用。她笑言自己練成一身「絕技」，在揹着兒子的同時，可以拖行李箱在機場內行走。獨力照顧兒子難免感辛苦，但她表示只要看到兒子，疲倦及煩惱便會一掃而空。現時她計劃賺錢買車，方便未來載兒子到處遊歷。

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責任編輯︰王明芳