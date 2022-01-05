  • 21°C
香港時間 : 2022105日 (週三) 18:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【不離不棄】26歲兒患多重障礙永久失明　單親媽孭仔遊世界體驗生活

親子 18:09 2022/01/05

分享：

熱門 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

澳洲一名單親媽與患多重障礙的兒子環遊世界。

兒子身患重病，母親仍不離不棄照顧。澳洲一名43歲單親媽媽，26年來照顧患多重障礙、失明的兒子，揹着他環遊世界，曾到訪美國夏威夷及印尼峇里島。縱然疫情打亂外遊計劃，媽媽仍堅持帶他遊遍澳洲各地，讓兒子用觸感、聽覺及嗅覺感受世界。

綜合外媒報導，澳洲單親媽媽Niki Antram在17歲誕下兒子Jimmy，發現他反應較其他嬰兒遲鈍，得知他患多重障礙，及後又發現他患失明及癲癇症，生活將無法自理。她多年來盡力照顧兒子，為了讓Jimmy體驗生活，Niki揹他環遊世界，曾遠赴夏威夷及峇里島旅行。

    點擊圖片放大
    +13
    +12

最新影片：

母子同遊享受生活

原本Niki想帶兒子前往加拿大旅遊，卻因疫情而暫未能成行。母子留在澳洲享受生活，現年26歲的Jimmy受媽媽薰陶而愛上戶外活動，愛坐在沙灘上吹海風及聆聽海浪聲。Niki指她不愛用輪椅推兒子，想趁自己還有力氣時，揹着他感受世界。

我在他出生時便承諾要給他最好的生活，讓他有不一樣的人生。

她坦言帶兒子外出不容易，每次旅行前都會準備足夠的尿片及衣物，亦會詳細規劃行程，提前致電各旅遊景點、酒店及餐廳，確保他們有無障礙設施可供使用。她笑言自己練成一身「絕技」，在揹着兒子的同時，可以拖行李箱在機場內行走。獨力照顧兒子難免感辛苦，但她表示只要看到兒子，疲倦及煩惱便會一掃而空。現時她計劃賺錢買車，方便未來載兒子到處遊歷。

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳

相關文章

【不離不棄】失憶男車禍後只記得6小時內記憶　靠日記重新愛上女友並誕下愛兒
18:47 2021/11/19
【不離不棄】失憶男車禍後只記得6小時內記憶　靠日記重新愛上女友並誕下愛兒
【不離不棄】媽媽遇車禍癱瘓需插鼻胃管進食　孝順女辭工貼身照顧：換我當媽媽
15:47 2021/10/13
【不離不棄】媽媽遇車禍癱瘓需插鼻胃管進食　孝順女辭工貼身照顧：換我當媽媽
【不離不棄】丈夫遇車禍變極重度殘障　妻子辭工照顧嘆壓力大：難以休息
18:30 2021/05/31
【不離不棄】丈夫遇車禍變極重度殘障　妻子辭工照顧嘆壓力大：難以休息

你可能感興趣

【不離不棄】失憶男車禍後只記得6小時內記憶　靠日記重新愛上女友並誕下愛兒
18:47 2021/11/19
【不離不棄】失憶男車禍後只記得6小時內記憶　靠日記重新愛上女友並誕下愛兒
【不離不棄】媽媽遇車禍癱瘓需插鼻胃管進食　孝順女辭工貼身照顧：換我當媽媽
15:47 2021/10/13
【不離不棄】媽媽遇車禍癱瘓需插鼻胃管進食　孝順女辭工貼身照顧：換我當媽媽
【不離不棄】丈夫遇車禍變極重度殘障　妻子辭工照顧嘆壓力大：難以休息
18:30 2021/05/31
【不離不棄】丈夫遇車禍變極重度殘障　妻子辭工照顧嘆壓力大：難以休息
家庭關係 單親家庭 無障礙設施 澳洲 加拿大 印尼 夏威夷

最高瀏覽

【受騙疑雲】迪士尼年票取消免費泊車變$220　金卡苦主︰離晒大譜迫人升白金
14:13 2022/01/01
【受騙疑雲】迪士尼年票取消免費泊車變$220　金卡苦主︰離晒大譜迫人升白金
【強制檢測】再增21處列入強檢名單涉Omicron病人到訪　包括銅鑼灣崇光及TimesSquare豐澤【附名單】
09:28 2022/01/01
【強制檢測】再增21處列入強檢名單涉Omicron病人到訪　包括銅鑼灣崇光及TimesSquare豐澤【附名單】
【求職奇遇】名校碩士見工8次全失敗　遇好心面試官點醒立即獲聘
17:45 2021/12/30
【求職奇遇】名校碩士見工8次全失敗　遇好心面試官點醒立即獲聘