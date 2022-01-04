【疫苗接種】港府下月起擴大疫苗氣泡處所　有疫苗接種中心額滿至1月25日

▲ 近日有不少人到疫苗接種中心打針，出現大排長龍情況。（資料圖片）

港府今日（4日）宣布將於下月24日擴大「疫苗氣泡」的處所，包括文康設施、公共圖書館、博物館及學校等（即看：【下一頁】）。因應當局在本月一日起已進一步擴大疫苗接種計劃，再加上「疫苗氣泡」的要求，近日亦有不少人到疫苗接種中心打針，部分接種中心更大排長龍，部分日子的接種名額更已滿。TOPick整合了一系列的資料，包括接種中心及預約時間等。

本港至今已接種第一針的合資格人口已近73%，累計疫苗接種總劑次更已破1千萬劑次。現時市民可以透過疫苗接種計劃專題網站的預約系統，預約新增時段名額，而合資格人士亦可領取「即日籌」即場接種。而港府在元旦（1月1日）起，已擴大疫苗接種計劃，包括9間社區疫苗接種中心會延長開放時間。

近日，在不同疫苗接種中心都出現大排長龍的情況，根據今日下午約2時，部分網上預約系統名額也顯示已滿，其中在接種復必泰疫苗的香港大學駐港怡醫院社區疫苗接種中心，預約名額已經額滿至1月25日，而香港中文大學醫院社區疫苗接種中心亦一樣，除了在1月10日仍有少量名額外，已額滿至1月22日，市民在預約打針前要留意是否仍有名額。

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現時全港10間社區疫苗接種中心：

科興疫苗：北角渣華道體育館、佐敦官涌體育館和沙田源禾路體育館



復必泰疫苗：西灣河體育館、觀塘曉光街體育館、荔枝角公園體育館、元朗體育館、黃竹坑港怡醫院*、沙田香港中文大學醫院和葵涌林士德體育館

*除香港大學駐港怡醫院社區疫苗接種中心有指定開放時間外，其餘接種中心的開放時間為每日上午8時至晚上8時，而在農曆新年期間，所有疫苗接種中心在1月31日至2月3日全日休息

13個公立醫院內的新冠疫苗接種站(復必泰)：

大埔那打素醫院、荃灣仁濟醫院、東區醫院、將軍澳醫院、明愛醫院、威爾斯親王醫院、瑪麗醫院、伊利沙伯醫院、屯門醫院、博愛醫院、北區醫院、瑪嘉烈醫院和律敦治醫院

除社區疫苗接種中心外，市民亦可以直接與參與疫苗接種計劃的私家醫生及診所，預約接種科興疫苗，名單可參考【下一頁】；另可到參與復必泰疫苗接種先導計劃的私營醫護機構，預約接種復必泰疫苗，名單可參考【下一頁】。

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記者：郭詩詩