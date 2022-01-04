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【校長專欄】升中學生面對的10大困難 東九匯基校長：不要期望一蹴而就

中小學 15:19 2022/01/04

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鄭校長指，升中面對的困難，不能一蹴而就。

多年前有社福機構探討「升中學生遇到的10大適應困難項目」 ，依次為1.父母對自己的要求提高 2.理解新學科 3.學科增加 4.老師對自己的要求提高 5.與小學同學分離 6.讀書方法改變 7.功課要求提高 8.要求自己做筆記 9.老師授課方式改變 10.中學學校環境陌生，今天再看這調查結果，情況也是大同小異。仔細分析這些項目，能看出箇中關連，只要小心應對，「困難」也可變為成長的動力。

10個項目中有三項關乎「要求提高」，是父母和師長對自己的期望。小學生按年紀屬幼童，心志成長和自理能力仍在發展階段，很多時候需要父母和師長的提點；然而，進入中學即進入青少年階段，父母、師長，甚或自己對自己的期望都會相應提高，只要合乎成長階段都是健康的。

適應困難和升中壓力多來自不符成長階段的期望，須知道中一學生只是比小六學生大一歲，心志成長和自理能力並不會一夜間改變，成年人對他們的要求提高無可厚非，但也不要期望一蹴而就。

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10個項目裡有五項跟學科和課堂學習相關，也是小學和中學差別較大的地方。要克服這方面的困難，學生自己的努力至為關鍵。要衝破學科和課堂學習的適應困難，學生必須培養學習的主動性和積極性，若事事仍等著別人替自己張羅，必然跟不上中學的學習節奏。培養學習上的主動性和積極性並不代表在學習上要孤身作戰；相反地，建立學習小組可讓學習變得更輕鬆、更有趣。

還有兩項困難是關乎情感上的，包括對中學環境感到陌生和不捨與小學同學分離。對大部分學生來說，這方面的適應不消幾個月就能解決。隨著建立新的友誼，不捨小學同學的情感很快會紓解；透過投入學校生活，對中學環境的陌生感也隨之消失。
 

撰文 : 鄭建德校長 滙基書院（東九龍）

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