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【淫亂富豪】英名媛助富豪男友性侵未成年少女被定罪　鄧藹霖：應得的報應

健康 15:29 2022/01/04

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英名媛助富豪男友性侵未成年少女被定罪

光怪陸離的世界裏，發生的事情是從來毋須解釋的。比如是有些人看似悠閒、對工作從來不用大費周章，卻生活異常富貴儼如有花之不盡的金錢來源。究竟錢從何處來？這些人又有甚麼背景？當真是生財有道啊！

英國有個名媛正是這麼的一個人辦，她大半生都生活奢華，穿梭於上流社會，朋友圈子不乏名人、政要，甚至皇室。大家卻不太清楚她的背景，只知道她有一位美國富豪男友，那人有頭有面有勢力，是她的強勁後盾。

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可是，六十歲的社交名媛麥克斯威爾卻剛被美國陪審團判定有罪，餘生有機會於監獄度過。她因涉及協助金融家男友艾普斯坦性侵未成年少女而入罪，而那位富貴男友則已於獄中自殺身亡。

麥克斯威爾與艾普斯坦的故事，該從二十多年前說起吧，二人正值盛年，享受着無限的青春與財富。這位女友更是「天賦異稟」，為了滿足男友每天三次做愛的需求，竟然甘願協助他不停找「外援」。

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她以金錢誘使稚嫩少女到男友豪華大宅裏，先是說好給他做按摩的，然後就發展為把少女按上床上去，任由他淫辱，當中更不乏未成年少女呢！

他們的故事若拍攝為電影，將會是一齣極為低級的色情電影，但倒有一個大快人心的結果—壞事做盡的人，最終是有應得的報應的，不管你是否有財有勢！

全文刊於《經濟日報》，原題為〈報應終會來〉

撰文 : 鄧藹霖

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