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譚嘉儀挑戰唱跳舞快歌《Eyes on me》　碌盡人情牌拍MV

娛樂 14:54 2022/01/04

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譚嘉儀日前為演唱會同名主題曲《Eyes on me》拍攝MV，在今次這首跳舞快歌內，嘉儀跳出以往一向擅長的抒情歌框架，並突破既有形象換上全新造型，挑戰全新曲風，並更加努力排舞，呈現另一面的「譚嘉儀」。

嘉儀稱：「當初知道有機會可以開演唱會，就好想有一隻跳舞快歌，好多謝監製陳考威寫咗一首咁正嘅歌比我，由錄音、到排舞、再到拍 MV，短短兩個月時間，真係覺得成個 project 好正好 enjoy，真心好鍾意！好鍾意！多謝公司。」

嘉儀碌盡人情牌
 
導演花心思為MV設計每個場景，當中有間嘉儀好喜歡的粉紅色房間，另有一個很有型格的貨櫃，拍出來的效果大家都好滿意。

嘉儀表示：「今次呢隻歌有好多嘗試，第一次唱快歌仲要排舞，好多謝排舞老師一路在旁指導，畀信心我去跳。跳舞對我來講已有難度，拍攝時仲要響升上3層樓高嘅貨櫃上面跳，企喺貨櫃邊緣扭動，自己都擔心會失平衡。」

 為這首全新嘗試跳舞歌的嘉儀笑言：「今次碌咗好多人情牌，最感動係個個都即刻拍心口應承，除咗借出貨櫃場地嘅朋友，仲有好犀利嘅漂移教練，佢唔只借出幾部跑車，仲幫手做出精彩嘅漂移表演，現場嘅工作人員都好似睇表演咁拍晒手。」

最新影片推介：蔣家旻專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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