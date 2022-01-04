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【偽造文件】夥女兒涉偽造4份出勤紀錄　復康中心前主管遭廉署起訴

社會 15:03 2022/01/04

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廉政公署今日(4日)落案起訴一名私營殘疾人士院舍前主管，控告他涉嫌偽造出勤紀錄，以誤導社署該院舍符合法定及合約人手要求。被告獲廉署准予保釋，以待周四(6日)在粉嶺裁判法院答辯。

被告文達(70歲)，東方復康中心前主管，被控共4項罪名，即一項串謀偽造文件罪；以及3項偽造罪。案發時東方復康是一家位於上水的「中度照顧級別」殘疾人士院舍，由鉅利企業有限公司經營，領有社署發出的有效牌照，署方亦以買位形式委託東方復康提供27個宿位。

東方復康須按法定及合約要求提供充足人手，包括一名每日工作8小時的主管。為確保東方復康的服務質素及對其院友的照顧，社署人員在巡查該院舍時，會檢查由其提供的員工出勤記錄，以監察及評估東方復康有否合乎法定及合約要求，及考慮應否延續其買位合約。殘疾人士院舍如未能符合法定要求，即屬違反《殘疾人士院舍規例》。

被告是鉅利股東，亦是東方復康的主管，其女兒則是東方復康的福利工作員。案件發生於2019年4月至8月期間，被告涉嫌與其女兒一同串謀製造一份有關他2019年4月的虛假出勤紀錄，意圖藉使用該出勤紀錄而誘使社署接受它為真文書。被告涉嫌以相同目的，製造另外3份有關其2019年6月至8月的虛假出勤紀錄。

該4份被指虛假的出勤紀錄看來顯示，被告於上述4個月的其中6天，於該些紀錄所顯示的時間在東方復康當值，但被告在相關時段並不在港。

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責任編輯：蘇文軒

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