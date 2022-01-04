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袁富華客串《逃獄兄弟2》　與譚耀文吳卓羲張建聲栢天男跑馬仔

娛樂 15:31 2022/01/04

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《逃獄兄弟2》除原班人馬有譚耀文、張繼聰、栢天男（Adam）、張建聲「逃獄四兄弟」及獄長黃德斌外，續集加入吳卓羲（Ron），同時邀得好戲之人袁富華（Ben）客串醫師一角。

今集譚哥、阿聲及Adam受到Ron威脅而被逼逃獄，當中關鍵需要爛賭醫師Ben哥協助，眾人睇準醫師弱點、加上賭精阿聲配合下，幾兄弟在醫療室陪醫師Ben哥賭馬，過程中，5位演員要不停叫囂，落力嗌出心水馬匹，豈知現場愈拍愈high，Ben哥撕彩票，幾個大男人不停擺出騎馬動作、不停爆肚。

輪流爆肚

譚哥回憶當日拍攝情況，笑說：「Ben玩到好癲，我哋都玩得好開心，輪住爆肚笑，大家拍到唔捨得收工！」

Adam則透露，過程中大家要一齊做賽馬動作：「我們要不斷諗唔同方法令Ben哥飲到啲藥，但每一場馬都輸了，我們就不停想推起佢飲，佢又唔飲，拍得好好笑！」
 
另外，承上集張繼聰為提醒自己孝順母親，在腳上紋「孝」變「考」，阿聰說：「今集會出獄嘅我，為提醒自己在獄中能平安過渡，全靠以和為費，於是又係腳上添個紋身，不過同樣被紋錯字，但至於咩字，賣個關子，等大家入場笑。」

最新影片推介：蔣家旻專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

袁富華 綠葉 電影 吳卓羲 黃德斌 張建聲 栢天男 張繼聰 譚耀文

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