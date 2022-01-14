H•COINS日式祈福繪馬盒及立體刺繡御守利是封　新會員仲賞你3,888 COINS大利是

農曆新年將至，又是時候準備利是封，為親朋好友送上祝福！今個新春，恒基地產旗下H•COINS綜合會員計劃，涵蓋七大參與商場包括MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期）、MOSTown新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心．沙田廣場、屯門時代廣場及利奧坊，設計出以日式傳統新年為主題的利是封套裝，結合多款日本緣起物元素，採用立體刺繡工藝，與大家喜迎虎年，準備好運新一年！



特別日式繪馬盒套裝 送上開運祝福



恒基地產由即日起至2月3日，旗下H•COINS綜合會員計劃推出以日式傳統新年為主題的利是封套裝，當中包括這一個特別版—「新春祈願繪馬盒連御守造型利是封套裝」！以日本人用於祈願的繪馬盒作為包裝禮盒，打開禮盒猶如進入日本神社，充滿祝福意味！

▲ 「新春祈願繪馬盒連御守造型利是封套裝」，以日本人用於祈願的繪馬盒作為包裝禮盒，驟眼更與日本神社有些相似！

禮盒內含3個不同顏色的達摩不倒翁，紅色寓意「開運必勝」、黃色寓意「金運向上」、綠色寓意「身強體健」，全部均代表新春新氣象。

▲ 三個達摩不倒翁全部均寓意新春新氣象。

御守造型利是封 象徵開啟好意頭



另一個標準版—「御守造型利是封」則以炫彩色調設計，一套三款共12個利是封，以日本緣起物例如達摩不倒翁、水印如意結、祈願繪馬及御守等為主題。



值得一提的是，利是封特別採用立體刺繡工藝，突顯御守的精巧細緻和豐富觸感。封口位置印上意徵平安如意的如意結，希望「新正頭」收到利是祝福，打開封口即如開啟好意頭的景象。

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會員可自選到恒基地產旗下H•COINS綜合會員計劃七大參與商場之一進行換領，商場包括MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期）、MOSTown新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心．沙田廣場、屯門時代廣場及利奧坊。



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