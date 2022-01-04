【特色郵品】香港郵政推虎年賀歲生肖郵票　本月18日起發售

▲ 香港郵政1月18日發行以「歲次壬寅（虎年）」為題的特別郵票及相關集郵品。（政府新聞處）

香港郵政今日（4日）宣布，將於本月18日發行賀歲生肖郵票。香港郵政指，一套四枚郵票及郵票小型張均以虎為造型的工藝品作設計，另推出「心思心意郵票」小版張及絲綢郵票小型張和以「健牛福虎」為題的十二生肖金銀郵票小型張。

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香港郵政表示，四枚生肖郵票分別展示了絨毛虎玩偶、瓷製福虎、陶製福虎及紙雕福虎，虎的形象可愛又淘氣，配上溫暖的漸變色背景及植物刺繡，寓意虎年大吉。郵票小型張上的瓷虎戴着刺繡虎頭帽，中國傳統以此表達對孩子健康成長的殷切期望，是次同時發行的還有絲綢郵票小型張。

另外，題為「健牛福虎」的十二生肖金銀郵票小型張，則以中國畫風的山河為背景，綴以點點花開，喜迎新歲。金銀郵票上的健牛與福虎配對成雙，面值各50元，分別以銀箔和金片製作。

全線郵政局由即日起發售「歲次壬寅（虎年）」首日封和「十二生肖金銀郵票小型張──健牛福虎」的正式紀念封。珍藏版的首日封和紀念封亦已在各集郵局和網上購物坊「郵購網」發售。

各郵政局將由1月18日起發售整套特別郵票及相關郵品，包括首日封、郵票、郵票小型張、絲綢郵票小型張、套摺、生肖紀念封、郵資已付生肖賀年卡、已蓋銷首日封、已蓋銷生肖紀念封、「心思心意郵票」小版張及利是封。市民亦可由1月18日上午8時起，於網上購物坊「郵購網」訂購以上各款郵品。

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責任編輯：李榮忠