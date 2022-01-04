【斑蝶越冬】環團大嶼山錄5000斑蝶越冬　 斑蝶數量屬近年全港最多情況少見

▲ 大嶼山5,000隻斑蝶越冬。(綠色力量提供)

環團綠色力量於今(4日)發布斑蝶越冬調查，指於大嶼山發現一個新斑蝶越冬地點，群集斑蝶數量多達5,000，創近年越冬斑蝶調查的新高。斑蝶類型以烏鴉型為主，亦與以往調查於大嶼山錄得以老虎型為主有明顯不同，而一月仍發現大量斑蝶，情況亦屬少見。

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綠色力量高級環境事務經理單家驊表示，是次發現的斑蝶越冬地點屬雜木林，範圍約1,000平方米。最早於去年十二月收到市民報告，至近日先後由綠色力量的蝴蝶普查員及職員前往該地點，於1月1日及1月3日分別錄得約5,000隻及約4,500隻斑蝶，約九成半是藍點紫斑蝶，其餘是幻紫斑蝶，兩者均屬烏鴉型。當中亦夾雜零星的老虎型，例如青斑蝶和虎斑蝶。

單家驊指，以往的越冬斑蝶調查一直有覆蓋大嶼山，包括分流和水口，每年冬天均錄得越冬斑蝶數十至數百隻不等。此外，綜合過去十三年的調查，只有在2012年冬季於屯門小冷水曾錄得五千多隻斑蝶，故是次錄得數千斑蝶實屬少見。

另一方面，是次於大嶼山發現的新斑蝶越冬地點，斑蝶類型以烏鴉型的藍點紫斑蝶為主。相反，以往於大嶼山分流和水口錄得的斑蝶類型均以老虎型為主（如青斑蝶和虎斑蝶等），顯示今年有較多來自境外或本港其他地方的烏鴉型斑蝶到訪大嶼山，原因暫時未明。

他補充，過去不時會發現新的斑蝶越冬地點，2015年亦曾於大嶼山發現大量斑蝶，高峰期更近萬隻，但只短暫出現數天，該地點之後多年亦不再有斑蝶群集。一般來說，來港渡冬的斑蝶於本港逗留時間不一，之後有機會再往南飛。本地越冬斑蝶群於十月開始出現，至翌年一月數量已大幅下降。反觀是次於大嶼山發現的新斑蝶越冬地點，一月仍有大量斑蝶群集，而且牠們明顯減少活動，以極密集的方式靠在一起，單家驊因而推斷此斑蝶群有機會不會離開本港，而是在本地逗留至整個冬天完結，再另覓地方繁衍下一代。

他指，近年大嶼山多處都有非法開墾、砍伐、堆坭等破壞行為，當中包括一些鄰近斑蝶越冬的地點，有可能對越冬斑蝶造成滋擾，亦可能導致每年群集的位置不穩定。他指斑蝶越冬地點需要符合一定的條件，並非「一個地點受破壞，隨便轉去另一地點即可」。政府近年銳意發展大嶼山，雖然達一定規模的發展需進行環境評估，但斑蝶越冬地點通常較隱蔽及短時間出現，容易在一貫的生態調查中被忽略。他促當局於規劃和發展前，必須更仔細及長時間進行生態研究，以免破壞珍貴的斑蝶越冬地。

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記者：洪芷晴